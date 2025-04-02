Посол РФ в Норвегии указал на готовность Осло продолжать военную накачку ВСУ

При этом Норвегия не решается брать на себя обязательства по отправке военных на Украину, отметил Николай Корчунов

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Норвегия готова продолжать накачку Киева вооружениями, однако не решается брать на себя обязательства по отправке военных на Украину. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Комментируя участие главы норвежского правительства Йонаса Гара Стёре во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже, состоявшейся 27 марта, российский дипломат отметил, что скандинавская страна приветствует попытки Франции и Великобритании "подхватить у Вашингтона, явно потерявшего веру в Зеленского, знамя главного координатора поддержки Украины". По его словам, Норвегия не отказывается от курса западной партии войны, поставившей себе целью нанести России "стратегическое поражение", какими бы ни были людские потери украинской стороны.

"На парижской встрече подтверждена готовность Осло существенно усилить поддержку Украины с акцентом на военную накачку ВСУ. В начале марта норвежские власти заблаговременно увеличили объем заложенных на эти цели в 2025 году ассигнований до примерно $8 млрд. Однако одно дело - оплачивать продолжение "прокси-войны до последнего украинца", и совсем другое - отправить в зону боевых действий своих военнослужащих, - заявил Корчунов. - На этот шаг норвежские власти, все еще сохраняющие остатки здравого смысла, пока не решаются, ссылаясь на его "преждевременность" ввиду неопределенности в отношении параметров возможного режима прекращения огня, мирного соглашения и самого формата присутствия "на земле".

При этом, как отметил посол, Стёре публично пообещал, что в Осло найдут способ "содействовать безопасности" Украины после заключения мирного соглашения. В этом контексте норвежский премьер упомянул возглавляемую Норвегией совместно с Великобританией так называемую коалицию по военно-морскому содействию.

Корчунов также констатировал, что Норвегия всецело поддерживает планы ЕС по фактической милитаризации Европы, хотя и не является членом Евросоюза.

"Во-первых, норвежские производители вооружений - NAMMO Raufoss и Kongsberg Gruppen - приглашены к участию в еэсовских механизмах финансирования оборонных закупок и смогут на этом хорошо заработать. Во-вторых, и это, пожалуй, главное - резкое увеличение оборонных расходов, укрепление ВС и наращивание возможностей военно-промышленного комплекса европейских стран НАТО осуществляется по настоятельному требованию, фактически ультиматуму США о "более справедливом распределении бремени" в альянсе, - отметил Корчунов. - К требованиям Вашингтона здесь относятся очень серьезно. Роль же Евросоюза в этом контексте сводится к мобилизации необходимых для удовлетворения американцев финансовых, прежде всего, заемных, средств".