Власти Румынии одобрили покупку легкого корвета

Солдаты ВМС Румынии на палубе фрегата Король Фердинанд во время военных учений Щит защитника на Черном море.

ЦАМТО, 1 апреля. Высший совет обороны Румынии под председательством временно исполняющего обязанности президента Румынии Илие Боложана на заседании 28 марта одобрил проект оснащения ВМС страны новым кораблем типа "легкий корвет".

Как сообщает Defense Romania, Министерству национальной обороны Румынии поручено инициировать необходимые шаги для реализации данного приобретения.

Поставка корабля, предназначенного для выполнения широкого спектра задач, окажет существенное влияние на боеготовность ВМС Румынии.

Решение закупить легкий корвет является некоторым отступлением от ранее озвученных планов. В конце прошлого года командующий ВМС Румынии вице-адмирал Михай Панайт заявил, что приоритетом при модернизации ВМС страны является покупка двух патрульных кораблей (OPV – Offshore Patrol Vesel) и трех новых фрегатов. Кроме того, возможно участие в европейской программе разработки многоцелевого патрульного корвета EPC.

По данным источников Defense Romania, на текущий момент основным вариантом закупки рассматривается приобретение легкого корвета турецкой разработки.

Как сообщал ЦАМТО, планы приобретения новых многоцелевых корветов для ВМС Румынии реализуются с 2016 года.

В июле 2019 года уполномоченные органы Румынии объявили о выборе французской Naval Group и выступающей ее партнером Santierul Naval Constanta (SNC), предложивших корвет класса "Говинд-2500", победителем тендера на строительство четырех кораблей данного типа. Стоимость закупки оценивалась в 1,2 млрд. евро. Тем не менее, контракт так и не был подписан из-за финансовых разногласий между французской группой и Santierul Naval Constanta.

Справочно

Власти Румынии заявляют о намерении в этом году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, а в течение одного-двух лет оборонный бюджет предполагается довести до 3% ВВП.