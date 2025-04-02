Рябков: будущие модели США по Украине пока не устраняют первопричин конфликта

Москва не слышала от президента США Дональда Трампа сигнала Киеву о прекращении войны, отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Будущие модели и схемы США для урегулирования конфликта на Украине пока не устраняют его первопричин, это надо преодолевать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Фрагмент размещен на сайте издания.

"Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта, - отметил замминистра. - Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать".

Рябков подчеркнул, что Москва весьма серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном модели и решения по Украине, но не может все это "принимать как есть". "Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - сказал он.