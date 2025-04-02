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Россия представит Су-57 и Т-90МС в Бразилии

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com.

«Рособоронэкспорт» представит Су-57 и Т-90МС на выставке в Бразилии

Россия впервые с 2019 года примет участие в международной выставке вооружений LAAD 2025 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщили в «Рособоронэкспорте», передает ТАСС.

В компании отметили, что главная цель участия в LAAD — обсуждение проектов сотрудничества со странами Латиноамериканского региона. В Бразилии представят технику, которая вызывает наибольший интерес в регионе.

«Речь идет об истребителях Су-57Э и Су-35, военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А (Э), вертолетах Ми-171Ш и Ка-52Э. Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ», — говорится в сообщении.

Также на выставке, которая продлится с первого по четвертое апреля, продемонстрируют различные системы противовоздушной обороны, включая комплексы С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь». Для представителей военно-морских сил и морской пехоты подготовили презентации катера БК-16Э, штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160 и плавающего танка «Спрут».

В марте в «Рособоронэкспорте» сообщили, что запуск производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э за рубежом возможен.

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