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В «Союзе МС-27» разместили полезные грузы

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Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос».

«Роскосмос»: В корабле «Союз МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов

В пилотируемом корабле «Союз МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов, которые включают фото- и видеоаппаратуру, носители информации, расходные материалы, вещи членов экипажа, рационы питания и укладки для экспериментов. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По плану в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур состоялся авторский осмотр корабля.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Байконуре заправили «Союз МС-27» сжатыми газами и компонентами топлива.

Корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом должен отправиться к Международной космической станции на ракете «Союз-2.1а» 8 апреля.

В марте Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.

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Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз-2 РН
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