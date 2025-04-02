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Flotprom

Начались ходовые испытания первого голландского тральщика нового поколения

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Тральщик "Флиссинген", второй из серии кораблей противоминной обороны совместной бельгийско-голландской программы rMCM и первый, предназначенный для Королевского военно-морского флота Нидерландов, приступил к морским испытаниям.

Напомним, что в 2019 году в рамках тендера на поставку 12 тральщиков Бельгии и Нидерландам выиграл консорциум Belgium Naval & Robotics, образованный Naval Group и ECA Group. Контракт предполагает, помимо постройки и передачи кораблей, интеграцию в состав их оснащения около сотни беспилотных систем, предназначенных для борьбы с минной угрозой.

Тральщик "Флиссинген", Нидерланды

Naval Group


Непосредственно за постройку тральщиков отвечает Kership – совместное предприятие французских компаний Naval Group и Piriou. Naval Group выступает главным разработчиком и отвечает за проектирование кораблей, оснащение, а также за испытания и ввод в эксплуатацию боевой системы и систем противоминной защиты.

ECA Group в качестве соподрядчика отвечает за беспилотные платформы. Дроны будут производиться на заводе компании в Остенде (Бельгия). Причем на новых кораблях впервые будет использоваться комбинация надводных, подводных и воздушных беспилотников.

"Флиссинген" заложили на верфи Piriou в Конкарно в июне 2022 года, спустили на воду в октябре 2023 года. Передача голландскому флоту ожидается после нескольких этапов испытаний в море ближе к концу 2025 года.

Первый корабль серии rMCM – "Остенде", предназначенный для ВМС Бельгии, – в настоящее время проходит испытания боевых систем на верфи Naval Group в Лорьяне. Его собираются ввести в строй летом 2025 года.

Поставка всех 12 тральщиков запланирована до конца 2030 года.

Водоизмещение кораблей противоминной обороны для Бельгии и Нидерландов составит 2800 тонн, длина корпуса – 82,6 метра, ширина – 17 метров. Максимальная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – 3500 морских миль. Вместимость – 63 человека (базовый экипаж – 33 человека).

Вооружение – 40-мм пушка и 12,7-мм дистанционно управляемые боевые модули.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Компании
ECA Group
Проекты
БПЛА
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