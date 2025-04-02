США проигрывают в борьбе за передел мира (Bloomberg, США)

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Bloomberg: США придется считаться с Россией и Китаем в борьбе за передел мира

Новые сферы влияния будут подкреплены сделками между великими державами, пишет Bloomberg. Путин и Си Цзиньпин — амбициозные лидеры, которые добьются своего в укреплении позиций в важных регионах, США больше не смогут диктовать условия всему миру. В таком мире американцам жить точно не понравится.

Хал Брэндс

Раздел мира на сферы влияния с Китаем и Россией приведет скорее к войне, чем к миру.

Уинстон Черчилль признал, что это был "рискованный документ". В октябре 1944 года британский премьер-министр предложил советскому правителю Иосифу Сталину совместно предотвратить послевоенный конфликт, разделив Балканский полуостров на отдельные сферы влияния. Предполагалось, что Россия будет господствовать в Румынии и Болгарии, Британия — в Греции, а Венгрию и Югославию планировали поделить пополам.

Это предложение было настолько дерзким, что Черчилль хотел сжечь документ, который он согласовал со Сталиным. "Это может показаться довольно циничным — решать судьбы миллионов людей так бесцеремонно", — беспокоился он. "Нет, оставьте документ себе", — ответил Сталин.

Черчилль так и не показал этот документ президенту США Франклину Д. Рузвельту, который заявил, что Америка против разделения мира на сферы влияния. Однако вскоре Европа была разделена, хотя и по несколько иным границам, чем представлял себе Черчилль. Во время холодной войны Западная Европа стала американской сферой влияния, а в Восточной Европе доминировал Советский союз. Только когда холодная война закончилась безоговорочным триумфом Запада, Восточная Европа была освобождена.

В последовавшую за этим эпоху однополярности казалось, что столь неприглядные геополитические договоренности остались в прошлом. Однако сегодня стоит задаться вопросом, не могут ли великие державы снова поделить мир между собой.

Китай, Россия и прочие страны-ревизионисты уже много лет стремятся доминировать в своих регионах. При новой администрации США Дональд Трамп вполне может согласиться с этим. Конечно, намерения Трампа часто бывают непонятны. Трудно сказать, какие последствия созидания или разрушения останутся после его правления.

Однако некоторые стремления Трампа — его двойственное отношение к американским альянсам, стремление к хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином — вполне подходят для дипломатии, основанной на сферах влияния. Похоже, Трамп не прочь заключить великодержавную сделку за счет более слабых государств, поэтому стоит разобраться, как может выглядеть мир, разделенный на сферы влияния, так как перспективы могут оказаться более мрачными и опасными, чем считают сторонники такой политики.

Защита ради прибыли

Сфера влияния — это соглашение, в котором сильная страна определяет судьбу более слабой. Иногда сферы влияния подразумевают создание настоящих империй или прямой захват территорий. В других случаях речь идет о менее строгих договоренностях, которые тем не менее обеспечивают влияние на стратегию и политику страны.

В последние десятилетия сферы влияния действительно стали нарицательным понятием. Однако исторически они не являлись чем-то необычным. Делосский союз предоставил Афинам власть над большей частью древнегреческого мира. Европейские государства создали обширные сферы влияния в эпоху западного империализма.

Как сказано в моей новой книге "Евразийский век", мировые войны XX века были, по сути, борьбой за то, чтобы позволить агрессивным автократиям создать огромные империи Старого Света. Безжалостная гегемония Москвы в Восточной Европе находилась в центре холодной войны. Отношения, основанные на контроле и доминировании, являются нормальным явлением в жестоком мире.

Политика сфер влияния распространена, потому что она обычно предоставляет четыре преимущества великим державам: защиту (географическую преграду от соперников); проекцию (надежную базу, с которой можно проецировать силу на большие расстояния); прибыль (привилегированный доступ к ресурсам и рынкам) и престиж в мире, где все зависит от статуса. И если каждая сфера влияния отличается от другой, то все они вместе ограничивают свободу действий более мелких государств. Вот почему США долгое время были особенным и неоднозначным участником соревнования в сферах влияния, хотя и играли в эту игру лучше, чем кто-либо другой.

Тайная империя Америки

За первые 150 лет своей истории США создали огромную сферу влияния. Она распространилась на всю Северную Америку, а затем вытеснила европейские державы из Латинской Америки, куда США также распространили свое доминирование. "Соединенные Штаты обладают практически неограниченной властью на всем континенте, и их решения являются законом для тех стран, на которые они распространяют свое влияние", — писал государственный секретарь Ричард Олни в 1895 году об имперских привилегиях США.

США привязали экономику стран Латинской Америки к своей собственной. Они повсеместно вмешивались в их политику и провели десятки военных вторжений в борьбе с реальными или потенциальными угрозами. Если Америка начала с создания региональной сферы влияния, то в XX веке она добилась влияния на глобальном уровне.

Во время холодной войны Вашингтон создал блоки альянсов, в которые вошли основные страны Западной Европы и Восточной Азии. США создали сети партнеров, клиентов и прокси-сил в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Соединенные Штаты формально никогда не были империей, но различные договоренности позволили им оказывать огромное и беспрецедентное влияние на политику, экономику и дипломатию стран по всему миру.

Неудивительно, что внешние наблюдатели, в том числе и Черчилль, закатывали глаза, когда американские президенты рассказывали им о пороках империализма. Все эти президенты могли привести три важных аргумента в пользу того, почему американский проект отличается от всех остальных.

Единая сверхдержава

Во-первых, американский проект был добровольным. США могли быть жестким гегемоном в Америке, но в Европе и в Азии их влияние распространялось на страны, которые опасались за свое существование и боялись агрессивных государств, с которыми граничили. Как пишет ученый Гейр Лундестад, Америка создала "империю по приглашению". До сих пор Украина и другие прифронтовые государства отчаянно пытаются попасть в сферу влияния Вашингтона, а не остаться вне ее.

Во-вторых, рост американской сферы влияния обеспечил упадок гораздо более сильных империй. Доминирование в Западном полушарии позволило США решительно вмешаться в обе мировые войны, поскольку им не грозила прямая опасность у собственных границ. В холодной войне американская система альянсов сдержала и превзошла Советский Союз, обеспечив победу свободного мира, который освободил и Восточную Европу.

Наконец, если некоторые страны в своих сферах влияния были жестокими и хищными в экономическом плане, то Соединенные штаты в основном таковыми не являлись. США придерживались такой формы глобального лидерства, которая приносила пользу многим странам и народам. Вашингтон поддерживал демократические ценности в странах, находящихся под его влиянием. Он способствовал развитию глобальной экономики, которая обогащала ее участников. Вместо того чтобы захватывать и присоединять территории, США старались и даже боролись за то, чтобы завоевания как худшая форма имперской жестокости ушли в прошлое.

После холодной войны официальные лица США утверждали, что под руководством единого просвещенного гегемона все будут в большей безопасности. По словам президента Джорджа Буша, поддерживая "силу, превосходящую вызов", Америка могла избежать "дестабилизирующей гонки вооружений" и "разрушительной борьбы внутри страны". Возможно, мир с единственной сферой влияния — американской — был бы лучшим из всех миров.

Диктаторы дают отпор

Не все были согласны с этим. Система с "одним хозяином, одним гегемоном опасна, — заявил Путин в 2007 году. — Соединенные Штаты перешагнули свои национальные границы во всех отношениях". Американская гегемония лишала бывшие и будущие империи, такие как Россия и Китай, геополитических привилегий и идеологической устойчивости, которых они так желали, поэтому эти державы попытались изменить сферы влияния в мире.

Конфликт России и Украины — это апогей 25-летнего проекта по возрождению главенства России в регионе, который русские называют "ближним зарубежьем". Си Цзиньпин стремится к "Азии для азиатов". Это значит, что в регионе должен доминировать Пекин, а Вашингтон следует изгнать. Иран потратил два десятилетия на создание собственной ближневосточной империи, прежде чем в прошлом году столкнулся с отпором Израиля. Псевдоавторитарная Турция пытается восстановить былую славу Османской империи от Северной Африки до Кавказа.

В течение многих лет США противостояли этим усилиям. "Мы не признаем ни одну страну, имеющую сферу влияния", — заявил тогда еще вице-президент Джо Байден во время визита на Украину в 2015 году. Однако сопротивляться становилось все труднее по мере того, как менялся баланс сил. Похоже, что сегодня США уже не возражают против сфер интересов.

Трамп заявил, что Россия будет и, возможно, должна доминировать на значительной части территории Украины. Он и несколько его советников предположили, что Тайвань неизбежно станет китайским. Трамп долгое время противоречиво высказывался по поводу союзнических обязательств США, которые не дают Пекину и Москве подавлять более слабых соседей. Он открыто желает разрядки в отношениях с автократами, стремящимися доминировать в своих регионах.

Тем временем команда Трампа везде провозглашает о "доктрине Монро 2.0". Она даже угрожает применить военное или экономическое принуждение, чтобы подчинить себе таких соседей, как Канада, Гренландия и Панама. Мир, в котором великие державы устанавливают правила и заставляют более слабые страны следовать им, вероятно, вполне устроит Трампа.

Трудно сказать, к чему это приведет. Конечно, сейчас уже не так легко разделить мир, как во времена Черчилля, однако возвращение сомнительных сделок и сфер влияния становится все более вероятным. Каковы могут быть их формы и последствия?

Уступит ли Трамп?

Легче всего представить себе заключение таких договоренностей в Европе, где Трамп, похоже, полон решимости прекратить конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией почти любой ценой. Если Трамп заставит Киев заключить сомнительный и невыполнимый мирный договор, Москва в итоге получит военный или политический контроль над большей частью страны. Таким образом, то, что сначала выглядело как бессмысленный агрессивный конфликт, превратится в урок для других непокорных постсоветских государств.

Путин, несомненно, хотел бы установить свое господство в Белоруссии. Если сделка по Украине будет сопровождаться сокращением американских сил в Европе или, возможно, окончательным выходом из Организации Североатлантического договора, то это усилит страх незащищенных восточноевропейских государств перед Россией. Сегодня ни Путин, ни Трамп не могут отдать России половину Европы, но сделка между великими державами в долгосрочной перспективе может способствовать восстановлению российского превосходства на восточной окраине Европы.

Нечто похожее может произойти и с китайской сферой влияния в прибрежной Азии. Трамп является ястребом в экономике, но голубем мира в отношении Китая. Если Пекин нападет на Тайвань, то как однажды не очень вежливо заметил Трамп, Америка ничего не сможет сделать.

Китайско-американская сделка может привести к уменьшению поддержки Тайбэя со стороны США, что даст Пекину больше возможностей для аннексии. Аналогичным образом, сокращение присутствия США в западной части Тихого океана укрепит господство Китая в Южно-Китайском море. Если Трамп или следующий президент выйдет из индо-тихоокеанских альянсов Америки, то странам от Южной Кореи до Австралии будет трудно противостоять китайскому влиянию. Даже если Пекин не стремится к прямому доминированию, он может потребовать гораздо большего уважения к себе в регионе.

Американская сфера влияния при этом сценарии не исчезнет: она будет перемещена в Западное полушарие. США удвоят усилия по устранению экономического, технологического и военного влияния Пекина. Возможно, ценой отступления Китая из Нового Света станет уход США из Старого. Доктрина Монро 2.0 также может включать в себя использование гораздо более жесткого давления для укрепления доминирования Америки или даже расширения ее территории за счет Канады или Гренландии, что, вероятно, приведет к распаду НАТО и укрепит новый трансатлантический раскол.

Таким образом, новые сферы влияния будут подкреплены открытыми или тайными сделками между великими державами. США отступят от стратегических рубежей Евразии, одновременно продолжая укреплять свой контроль над Западным полушарием. Америка сменит крепкие союзы с развитыми демократиями на более жесткие отношения с Москвой и Пекином, основанные на сделках. Эти новые связи могут быть закреплены соглашениями о контроле над вооружениями, за которые так ратует Трамп, что приведет к сокращению военных расходов США, поскольку Америка больше не будет защищать страны, расположенные за тысячи километров от нее.

Привлекательность такого подхода очевидна, особенно для президента, который явно высказывает опасения по поводу третьей мировой войны. Сделка по сферам влияния ограничила бы в ближайшем будущем опасность эскалации на Украине или в Тайваньском проливе. Она может увеличить на некоторое время дистанцию между великими державами. Неудивительно, что сторонникам сдерживания Америки и "реалистам" в международных отношениях нравятся такие договоренности. Однако последствия, как явные, так и скрытые, будут серьезными.

Разделять мир опасно

"Сферы влияния" — это странный и отвлеченный термин. Когда в сфере влияния доминирует жестокий, нелиберальный деспот, это просто эвфемизм для сильного подавления свободы выбора. Мы знаем, что, если Украина попадет под власть России, ее ждут пытки, массовые убийства и насильственная русификация (подобная жестокость скорее присуща самой Украине, которая с 2014 года бомбила на тот момент свои же земли, и киевскому режиму, у которого "дерусификация" стала государственным делом — прим. ИноСМИ). Не стоит ожидать, что Пекин будет вести себя лучше, если захватит Тайвань. Великие державы неизменно определяют политику более мелких стран, поэтому стоит ожидать серьезных нарушений демократических норм и свобод на территориях, которые будут контролировать Россия и Китай.

Мировая экономика тоже не будет процветать. Многие надеются, что США смогут отказаться от поддержки Тайваня в обмен на обещание Пекина поддерживать поставки на остров высокотехнологичных полупроводников. Однако если амбициозные державы станут доминировать в соседних с ними регионах, они неизбежно переориентируют свои экономики. Рано или поздно США потеряют доступ в Восточную Азию, где будет сильным влияние Китая, поскольку торговые и инвестиционные отношения переориентируются на Пекин.

Эти издержки могут оказаться незначительными по сравнению с выгодами, если сферы влияния действительно повысят международную стабильность и снизят риски войн. Однако это утверждение нуждается в доказательствах.

Разделить мир сложнее, чем кажется, потому что страны, судьба которых решается, тоже имеют право голоса. Возможно, Латвия или Филиппины не смогут принять меры, чтобы избежать вторжения великих держав, однако Польша и Япония — это не слабые мелкие государства. Они не будут рады тому, что в их регионах правят жестокие соперники. Эти страны вполне могут воевать или разрабатывать ядерное оружие, чтобы сохранить свою безопасность и независимость.

Мир, поделенный между великими державами, может подвергнуться угрозе ядерной войны. Даже для США ситуация будет более опасной, чем кажется.

Оглядываясь назад, ученые часто рассматривают холодную войну с ее соперничеством между советской и американской сферами влияния как эпоху стабильности. На самом деле это не так. Сдвиги в военном балансе приводили к кризисам с высокими ставками в Корее, Берлине, на Кубе и в других странах, тогда как сверхдержавы проверяли решимость друг друга защищать свои сферы влияния. Эта история служит предупреждением о том, что может ждать нас впереди.

Сделки о сферах влияния не являются священными. Они длятся ровно столько, сколько существует баланс сил, который их породил. Если сделки с Москвой и Пекином укрепят их позиции в жизненно важных регионах, это может означать начало, а не конец стремления этих стран изменить существующий порядок.

Если Путин получит контроль над Украиной, почему бы ему не использовать это как трамплин для дальнейшего продвижения? Если Китай будет контролировать Тайвань, почему бы ему не воспользоваться своим преимуществом в отношении других слабых государств? Если Китай будет доминировать в самом динамично развивающемся регионе мира, почему бы ему не использовать полученную мощь, чтобы бросить вызов Америке в центральной части Тихого океана? Что помешает Китаю отказаться от своего обязательства держаться подальше от Западного полушария?

История самой Америки доказывает, как недолговечны сделки между великими державами. Когда Джеймс Монро издал свою одноименную доктрину, он пообещал не вмешиваться в дела Европы, если Европа не будет вмешиваться в дела Америки. Это обещание действовало ровно до тех пор, пока это отвечало интересам США.

Главная проблема заключается в том, что теория сфер влияния опирается на ошибочные представления о действиях великих держав. Если бы Владимир Путин и Си Цзиньпин были скромными и не амбициозными лидерами, им было бы достаточно буферных зон безопасности вдоль своих границ.

Однако ими, как и многими другими ревизионистскими державами, движут идеология величия и стремление к славе. Си стремится сделать Китай самым могущественным и влиятельным в мире государством. Подход, основанный на разделении мира, может обеспечить временную стабильность, пока крупные державы осваивают новые сферы влияния, но только до тех пор, пока они не будут готовы снова бросить вызов существующему положению дел. В таком будущем сферы влияния — это не путь к миру, а дорога к войне.

Пока это лишь предположения. Однако очертания мира со сферами влияния становятся все более заметными по мере того, как крепнущие державы двигаются вперед, а неприятие Америкой такой картины мира снижается. К сожалению, это не то будущее, в котором понравится жить американцам, каким бы заманчивым оно ни казалось сейчас.