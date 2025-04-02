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ТАСС

ГП: срывов поставок вооружений в войска не допущено

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Гособоронзаказ
Иллюстрация на тему "Гособоронзаказ".
Источник изображения: Военное обозрение

Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин отметил, что по некоторым позициям плановые показатели даже перевыполняются

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокурорам во взаимодействии с другими уполномоченными органами удалось не допустить срывов поставок вооружений в войска. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

"В связи с увеличением потребности армии в обеспечении вооружениями прокурорам поставлена задача по недопущению средствами надзора срывов реализации обязательств по гособоронзаказу. В результате, в том числе и благодаря нашему вмешательству, удалось не допустить критических ситуаций с недопоставками в войска вооружения и средств поражения. По некоторым позициям плановые показатели даже перевыполняются", - сказал он.

Разинкин сообщил, что с первых дней специальной военной операции по поручению генерального прокурора Игоря Краснова надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса был перестроен, фактически он осуществляется в круглосуточном режиме во взаимодействии с предприятиями-изготовителями изделий для сферы оборонно-промышленного комплекса, для армии. "Мы регулярно проводим совещания, в том числе по видеоконференцсвязи с прокурорами субъектов, с организациями оборонно-промышленного комплекса, в том числе в режиме закрытых видеоконференций" - рассказал Разинкин.

Кроме того, в Генпрокуратуре считают крайне важным обеспечить законность при проведении мероприятий по вопросам импортозамещения, технического перевооружения производства. Одновременно прокуроры уделяют внимание и социальным вопросам работников предприятий. "Мы элементарно решаем вопросы нехватки мест в школах, в детских садах, мы осуществляем надзор и принимаем меры реагирования в том случае, когда видим транспортную необеспеченность до соответствующих предприятий. Все это в конечном итоге способствует бесперебойной деятельности по выполнению государственного оборонного заказа", - заключил Разинкин. 

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