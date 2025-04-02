IFQ: условия соглашений с Россией первой нарушила Украина

Киев утверждает, что договориться с Путиным невозможно, а Россия постоянно нарушает договоренности. Однако это совсем не так, пишет IFQ. Первыми нарушили существующий договор с русскими украинцы, да и потом делали это не раз. И тому есть убедительные доказательства, которые приводит автор статьи.

Алессандро Орсини

"Договориться с Путиным невозможно, потому что он не соблюдает договоренности и нарушает условия соглашений. Только он виноват в конфликте на Украине".

Ни один из престижных американских университетов, от Гарварда до Cornell University Press, никогда бы не выпустил научную монографию подобного содержания. Ни один научный журнал не опубликовал бы такую работу. Когда речь идет об объяснении причин и следствий, метод социально-исторической науки заключается в том, чтобы учитывать мнения всех участников исследования. Эксперты должны вести свое расследование непредвзято и справедливо. По мнению русских, первыми нарушили договоренности украинцы. Так ли это? Давайте исследуем эту тему и проверим.

Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года Кучмой и Ельциным, начав свое движение к пропасти. Этот договор, также известный как "великий договор", обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот. В результате российско-украинский договор 1997 года запретил обеим сторонам создавать военные союзы, считающиеся опасными для другой стороны. Прежде чем объяснить, когда и как Украина нарушила договор 1997 года, мы должны вспомнить про исторический контекст и понять, почему Ельцин счел нужным подписать этот договор в 1997 году. Ответ ясен любому, кто знаком с историей расширения НАТО. В 1997 году Клинтон приказал своему госсекретарю Мадлен Олбрайт начать процесс включения Польши, Венгрии и Чехии в НАТО, который был завершен в 1999 году. Ельцин, который догадывался об этих действиях, поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО. Именно поэтому данный договор был подписан в 1997 году.

Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявил о возможности включения Украины в свой состав. Договор о российско-украинской дружбе просуществовал еще одиннадцать лет. Срок его действия истек 31 марта 2019 года, поскольку президент Порошенко не захотел его продлевать. Затем летом 2021 года Украина три раза провела военные учения совместно с НАТО на своей территории.

Первые военные учения НАТО на Украине Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля 2021 года, и в них приняли участие около 32 стран. На тот момент в НАТО состояло 30 стран, но Запад также хотел включить в состав альянса несколько "дружественных" стран, например, Австралию. Учения проходили в Черном море и в Одессе.

Вторые военные учения НАТО на Украине Three Swords прошли с 17 по 30 июля недалеко от польской границы в Яворове. Эти учения были охарактеризованы агентством Reuters как "масштабные". В них также участвовали США, Польша и Литва. Вскоре после этого, 31 августа 2021 года министр обороны США Ллойд Остин и тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран подписали в Вашингтоне "Стратегические принципы обороны США-Украина" – соглашение об участии американских военных сил в украинской обороне. 20 сентября 2021 года НАТО начал свои третьи военные учения Rapid Trident на Украине снова в Яворове при участии двенадцати стран. 10 ноября 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали "Хартию стратегического партнерства США и Украины", еще одно соглашение об участии США в обороне Украины. Тем временем украинская армия убивала тысячи русских мирных жителей в Донбассе. 13 апреля 2022 года газета Wall Street Journal в статье с многозначительным названием "Военный успех Украины: годы натовской подготовки" сообщила, что с 2014 года НАТО ежегодно обучает 10 тысяч украинских солдат.

С политической точки зрения, отказ Порошенко от продления Договора о дружбе 1997 года положил конец Будапештскому меморандуму. С тех пор, как Порошенко согласился на поставки оружия и присутствие натовских военных на Украине, русские сочли Будапештский меморандум бесполезным. Как бы то ни было, украинский правящий класс совершил множество ошибок. Уничтожение Украины подтверждает это. Проигравшие обычно искажают историю не меньше, чем победители.