Минобороны Индии взяло в лизинг самолет-заправщик KC-135

ЦАМТО, 1 апреля. МО Индии объявило о подписании 28 марта с американской компанией Metrea Management контракта на поставку в лизинг с обслуживанием (Wet Leasing) одного самолета-заправщика KC-135 для обучения пилотов ВВС и ВМС Индии дозаправке в воздухе.

Стоимость соглашения пока не раскрывается. Metrea предоставит самолет в течение шести месяцев. Он станет первым самолетом-заправщиком, полученным ВВС Индии в лизинг с обслуживанием.

В настоящее время в боевом составе ВВС Индии имеются 6 самолетов-заправщиков Ил-78МКИ, приобретенных в начале 2000-х годов. Представители ВВС неоднократно заявляли о наличии некоторых проблем с техобслуживанием данных самолетов, а также необходимости увеличении парка самолетов-заправщиков для увеличения радиуса действия имеющихся истребителей. Для решения данной задачи, в частности, осуществлялись попытки закупить новые многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT компании Airbus либо реконфигурировать к подобной конфигурации имеющиеся авиалайнеры Boeing. Тем не менее, бюджетные ограничения и административные препятствия помешали реализации данных проектов.

В этом контексте решение заключить лизинговое соглашение с Metrea представляет собой наиболее быстрое решение для обучения экипажей ВВС и ВМС Индии и получения опыта заправки самолетов на оборудовании западного производства.

Как сообщает Aviacionline.com, Metrea является частной американской компанией, предоставляющей услуги по дозаправке самолетов в воздухе и обучению персонала. В 2024 году компания приобрела 14 самолетов KC-135 из состава ВКС Франции, включая модели KC-/C-135FR и KC-/C-135RG, что значительно расширило ее возможности. Благодаря этой покупке Metrea стала частным оператором с крупнейшим в мире парком самолетов-заправщиков, насчитывающим в общей сложности 18 самолетов KC-135.

Metrea уже предоставляет подобные услуги ВВС и ВМС США, НАТО, ВВС Германии, обеспечивая поддержку в обучении, учениях и развертывании.