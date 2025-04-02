«Китай уверенно догоняет США и Россию»: подводные лодки флотов мира с ядерным оружием

Источник изображения: topwar.ru

На днях стратегическое командование США дало оценку основным флотам мира, имеющим на вооружении подводные лодки с ядерным оружием.

НОАК эксплуатирует 6 подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Jin (Type 094), каждая из которых может нести до 12 БРПЛ (то есть всего 72 БРПЛ). Первоначально они были оснащены ракетой JL-2 (дальность полёта ~7200 км), но более поздние варианты снаряжаются БРПЛ JL-3 (дистанция ~10 тыс. км), что позволяет наносить удары по континентальной части США (а не только по Аляске, Гуаму и Гавайям) из морских зон, расположенных ближе к КНР.

По данным стратегического командования США, Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и системы доставки. В настоящее время КНР обладает свыше 600 развёрнутыми ЯБЧ (в 2019 году – 290) и, по прогнозам, их количество достигнет более 1000 к 2030 году.

В целом морские ядерные силы КНР оцениваются как меньшие по общему залпу и «менее технологически зрелые», чем у других крупных держав. Так, указывается, что Type 094 имеет большую акустическую сигнатуру по сравнению с американскими, российскими, французскими и британскими ПЛАРБ. При этом делаются постепенные улучшения для снижения шума.

Идёт разработка новой ПЛАРБ Type 096, которая, как ожидается, сможет нести больше ракет (16–24 БРПЛ с повышенной дальностью и, возможно, несколькими боеголовками).

Класс Ohio Класс Ohio

Источники разведки указывают на возможное техническое сотрудничество с Россией, включая разработку силовой установки, вдохновленной технологией двигателя со струйным насосом класса «Борей»

- говорится в издании Army Recognition.

Учитывая типичный срок службы ПЛАРБ в 30–40 лет, ожидается, что Китай будет эксплуатировать подводные лодки Type 094 и Type 096 до 2050-х годов, потенциально увеличив флот ПЛАРБ до 8–10 единиц в течение следующего десятилетия.

КНР уверенно догоняет по мощи ядерного подводного флота лидирующие страны – США и Россию

- отмечается в прессе.

США эксплуатируют 14 ПЛАРБ класса Ohio, каждая из которых способна нести до 24 БРПЛ Trident II D5. Согласно договорным ограничениям, на каждой субмарине должно быть активно не более 20 ПУ. Одна ракета Trident II может нести до 8 ЯБЧ, что даёт около 1920 боеголовок на подводном флоте. Будущие ПЛАРБ проекта Columbia, которые поступят на вооружение в 2030-х годах, будут оснащены электроприводной силовой установкой для снижения акустической сигнатуры.

Источник изображения: topwar.ru

ПЛ «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» (слева) и «Екатеринбург» проекта 667БДРМ «Дельфин»

Как указывается, Россия поддерживает около 10–11 ПЛАРБ класса «Дельфин» и «Борей»/«Борей-А» с БРПЛ Р-29РМУ «Синева» или РСМ-56 «Булава» с дальностью полета более 8000 км. Каждая подлодка может нести до 16 ракет, многие из которых имеют разделяющиеся боеголовки, то есть всего ВМФ РФ вооружён свыше 700 ЯБЧ. Указывается, что российские ПЛАРБ в основном действуют в хорошо защищённых арктических районах. «Борей-А» смогут нести новые стратегические системы, такие как атомный подводный беспилотник «Посейдон».

Франция эксплуатирует 4 ПЛАРБ класса Triomphant, каждая из которых оснащена 16 БРПЛ M51.2 или M51.3 с радиусом действия 9000 км. Одна ракета несёт до 6 ЯБЧ, что в общей сложности составляет около 96 боеголовок на подводный флот. Одна ПЛАРБ находится на постоянном патрулировании. Подлодка следующего поколения SNLE 3G должна поступить на вооружение в 2030-х годах и будет отличаться повышенной скрытностью.

Британия полагается на 4 ПЛАРБ класса Vanguard, вооружённых БРПЛ Trident II D5 (ЯО приобретено у США), каждая из которых может нести до 8 боеголовок. Всего на оснащении подводного флота состоит примерно 40 ЯБЧ. Одна ПЛАРБ всегда находится в походе. Класс Dreadnought начнёт заменять Vanguard в конце 2020-х годов.