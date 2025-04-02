Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений

Председатель РИО также отметил расширение производства таких вооружений

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия, столкнувшись с внешней агрессией со стороны НАТО, за минувшие три года смогла существенно улучшить характеристики востребованных образцов вооружений. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"За последние три года наша страна, столкнувшись с внешней агрессией со стороны стран одиозного блока НАТО, сумела не просто расширить производство востребованных образцов вооружений, но и существенно улучшить их характеристики", - сказал он в ходе круглого стола "Изобретения для Победы", посвященного достижениям советской науки в военное время, а также ученым и изобретателям, которые сегодня вносят существенный вклад в победу России.