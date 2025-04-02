Войти
ТАСС

Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений

167
0
0
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Председатель РИО также отметил расширение производства таких вооружений

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия, столкнувшись с внешней агрессией со стороны НАТО, за минувшие три года смогла существенно улучшить характеристики востребованных образцов вооружений. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"За последние три года наша страна, столкнувшись с внешней агрессией со стороны стран одиозного блока НАТО, сумела не просто расширить производство востребованных образцов вооружений, но и существенно улучшить их характеристики", - сказал он в ходе круглого стола "Изобретения для Победы", посвященного достижениям советской науки в военное время, а также ученым и изобретателям, которые сегодня вносят существенный вклад в победу России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 02:23
Ответ на "Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова"
  • 02.04 01:38
  • 8280
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 01:26
  • 0
Ответ на "Армения отказалась от финансирования ОДКБ"
  • 02.04 00:10
  • 2
Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова
  • 02.04 00:10
  • 5
Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
  • 01.04 23:09
  • 1
На верфи HII спущен на воду эсминец DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"
  • 01.04 22:38
  • 1
У Китая есть веские причины не отправлять миротворцев на Украину (South China Morning Post, Гонконг)
  • 01.04 22:31
  • 177
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.04 21:40
  • 0
Ответ на "На Западе ужаснулись поступившей информации из Курской области"
  • 01.04 20:42
  • 5
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 01.04 20:29
  • 0
Ответ на "На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах"
  • 01.04 19:47
  • 2
Самолёт Boeing F-47 выбран в конкурсе ВВС США на истребитель шестого поколения по программе NGAD
  • 01.04 19:16
  • 1
На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах
  • 01.04 19:13
  • 1
Антидроновое оружие проекта "Посох" будет работать в невидимом глазу диапазоне
  • 01.04 19:09
  • 1
Названы преимущества Су-35