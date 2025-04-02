SpaceX запустила первую в истории пилотируемую миссию на полярную орбиту

Астронавты миссии Fram2, слева направо: Эрик Филлипс, выполняет функции специалист по медицине, пилот Рабеа Рокке, командир корабля Яннике Миккельсен и командир миссии Чунь Ван. Формально все они космические туристы, заплатившие немало денег за свой полет.

Пилотируемый корабль Crew Dragon Resilience вывел экипаж из четырех человек на полярную орбиту высотой 425-450 километров. В ходе миссии проведут больше двух десятков научных экспериментов, включая важный для будущих многолетних космических экспедиций.

В 4.46 по Москве со стартовой площадки 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде взлетела ракета Falcon 9 с космическим кораблем Resilience. Это его четвертый космический полет и 17-й пилотируемый полет SpaceX. Впервые для американского космического корабля весь экипаж — без американского гражданства. Граждане Норвегии, Мальты, Австралии и Германии, составляющие его, стали первыми людьми на земной полярной орбите. Так называют орбиту с наклонением в 90 градусов к экватору, то есть такую, на которой аппарат во время вращения вокруг Земли проходит над всеми ее широтами, включая непосредственно полюса.

Первая ступень ракеты, которая вывела миссию в космос. Снимок сделан после ее приземления на роботизированную плавучую платформу SpaceX Источник изображения: SpaceX

Раньше на ней не было пилотируемых полетов, ее использовали только спутники, особенно те, которым важно сделать фото в высоких широтах или обеспечить там связь. Причина непопулярности полярных орбит у людей двояка. При запуске по направлению вращения Земли (то есть с малыми наклонениями орбиты) скорость корабля прибавляется к скорости вращения планеты, что снижает энергетические требования к нему на величину до 5%. Для космических ракет типа «Союз», с умеренными энергетическими возможностями, это серьезное ограничение.

Кроме того, полярные орбиты по определению пересекают приполярные районы. Туда, вдоль линий магнитного поля Земли, падают заряженные частицы космических лучей, создавая повышенный радиационный фон.

Стив в атмосфере Земли. Несмотря на то, что встречаются они часто, научная регистрация феномена и начало его изучения произошли только в 2016-2017 годах Источник изображения: Wikimedia Commons

Миссия Fram2, названная в честь корабля «Фрам» исследователя Арктики Фритьофа Нансена, напротив, извлечет преимущества из такого полета. В ее ходе запланировали наблюдения стивов, открытых восемь лет назад лент горячего газа в атмосфере высоких широт Земли. Всего в ходе полета длительностью 3-5 суток астронавты проведут 22 эксперимента. Среди них есть два, которые ранее никто не проводил, — по выращиванию грибов в космосе и первый рентгеновский снимок там же.

Оба имеют серьезное значение для будущих особо длительных космических полетов, например, к Марсу. Задачу обеспечения людей в небольшом замкнутом пространстве растительной пищей реализовали еще в СССР более 50 лет назад (эксперимент БИОС-3, проведенный в объемах жилой секции марсианского корабля проекта Королева). Однако нужную человеку животную пищу в космосе вырастить сложно, нужно много места. Во многом ее могут заменить грибы, требующие мало объема для выращивания, но до сих пор их рост в условиях микрогравитации никто не изучал. Эксперимент на борту Fram2 называется Mission MushVroom, в его рамках там попробуют быстро вырастить вешенки.

Кроме того, длительные полеты и пребывание на Марсе сделают неизбежными медицинские обследования в космосе. Рентгеновские снимки способны прояснить степень потери костной массы астронавтами, что необходимо для контроля их состояния здоровья.

Для SpaceX полет дополнительно важен наработкой опыта полетов с экипажем, состоящим не из профессиональных астронавтов. Формально все четыре участника — космические туристы, проходившие лишь сравнительно краткую подготовку в самой компании. Илон Маск полагает, что будущие экипажи к Марсу также часто будут формироваться не из профессиональных астронавтов, поскольку только их силами колонизация другой планеты невозможна.