Положение стран-поставщиков на рынке вооружений Южной Америки

ЦАМТО, 1 апреля. К Международной оборонной выставке LAAD 2025 ЦАМТО публикуют статистический материал по положению стран-поставщиков вооружений на рынке Южной Америки в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024-2027 гг.

АО "Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025, которая пройдет с 1 по 4 апреля в Рио-де-Жанейро. Причем российский спецэкспортер с 2019 года не принимал участия в выставке.

Рособоронэкспорт представит в Рио-де-Жанейро новейшую российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил, вызывающую наибольший интерес в регионе. Все выставляемые образцы прошли проверку в реальных боевых условиях. Они были доработаны с учетом обратной связи от Вооруженных Сил и других силовых ведомств Российской Федерации, выполняющих задачи СВО.

В регион Южной Америки включено 13 стран: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор, а также, с учетом географической близости, Мексика.

Справочно: страны Центральной Америки и Карибского бассейна, по методике ЦАМТО, формируют самостоятельную группу из 15 стран и в расчету по странам Южной Америки (с учетом Мексики) не включены. Это Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка.

По стоимости сформированного пакета заказов на импорт вооружений страны Южной Америки занимают 9 место из 10 регионов мира в 2016-2023 гг.

Долевое распределение стран-поставщиков по пакету заказов на экспорт ПВН на 10 региональных рынках в 2016-2023 гг.

По объему контрактов на поставку ВиВТ, заключенных всеми поставщиками со странами в 10 регионах мира в период 2016-2023 гг. места регионов с точки зрения их емкости распределились следующим образом:

1. Ближний Восток (214,991 млрд. долл.)

2. АТР (213,593 млрд. долл.)

3. Западная Европа (157,469 млрд. долл.)

4. Восточная Европа (99,488 млрд. долл.)

5. Северная Америка (56,332 млрд. долл.)

6. Северная и Северо-Восточная Африка (24,733 млрд. долл.)

7. Страны на постсоветском пространстве (21,863 млрд. долл.)

8. Тропическая Африка с ЮАР (14,077 млрд. долл.)

9. Южная Америка и Мексика (13,137 млрд. долл.)

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (1,085 млрд. долл.).

По фактическому стоимостному объему импорта вооружений страны Южной Америки занимают 8 место из 10 регионов мира в 2016-2023 гг.

Долевое распределение стран-поставщиков по фактическому экспорту ПВН на 10 региональных рынках в 2016-2023 гг.

По объему экспорта ВиВТ в 10 регионов мира всеми поставщиками в период 2016-2023 гг. места регионов с точки зрения их емкости распределились следующим образом:

1. Ближний Восток (228,069 млрд. долл.)

2. АТР (207,548 млрд. долл.)

3. Западная Европа (78,097 млрд. долл.)

4. Северная и Северо-Восточная Африка (33,359 млрд. долл.)

5. Северная Америка (22,206 млрд. долл.)

6. Восточная Европа (21,815 млрд. долл.)

7. Страны на постсоветском пространстве (19,958 млрд. долл.)

8. Южная Америка и Мексика (16,774 млрд. долл.)

9. Тропическая Африка с ЮАР (10,585 млрд. долл.)

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (1,5845 млрд. долл.).

По прогнозируемому импорту вооружений в 2024-2027 гг. страны Южной Америки занимают 6 место из 10 регионов мира.

Долевое распределение стран-экспортеров по пакету идентифицированных контрактов на поставку ПВН в период 2024-2027 гг. на 10 региональных рынках

В данном разделе поставщики ВиВТ ранжированы по прогнозируемым поставкам в период 2024-2027 гг. на основе имеющегося портфеля заказов по состоянию декабрь 2024 г. (проводящиеся и объявленные к проведению тендеры учтены в графе "неизвестный" поставщик).

По объему экспорта ВиВТ в 10 регионов мира всеми поставщиками в период 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов по состоянию декабрь 2024 г. (и учета как завершенных, так еще проводящихся тендеров), места регионов с точки зрения их емкости распределятся следующим образом (из долгосрочных программ здесь учтены только те объемы поставок, реализация которых запланирована на период до 2027 г. включительно):

1. АТР (147,723 млрд. долл.)

2. Ближний Восток (98,459 млрд. долл.)

3. Западная Европа (93,681 млрд. долл.)

4. Восточная Европа (75,589 млрд. долл.)

5. Северная Америка (18,605 млрд. долл.)

6. Южная Америка и Мексика (17,447 млрд. долл.)

7. Страны на постсоветском пространстве (14,934 млрд. долл.)

8. Северная и Северо-Восточная Африка (13,291 млрд. долл.)

9. Тропическая Африка с ЮАР (5,865 млрд. долл.)

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (107 млн. долл.)

Более подробный материал с таблицами размещен в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе "Текущие аналитические материалы".