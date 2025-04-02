Бразилия: расходы на оборону, военно-экономический потенциал и структура импорта/экспорта вооружений

ЦАМТО, 1 апреля. К Международной оборонной выставке LAAD 2025 ЦАМТО публикуют статистический материал по военным расходам, военно-экономическому потенциалу и структуре импорта ВиВТ Бразилии.

АО "Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025, которая пройдет с 1 по 4 апреля в Рио-де-Жанейро. Причем российский спецэкспортер с 2019 года не принимал участия в выставке.

"Главная цель участия Рособоронэкспорта в LAAD 2025 – обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона. На сегодня определился главный мировой тренд в области производства вооружения и военной техники – "стратегическая автономия" через развитие национальной оборонной промышленности, благодаря которому к 2030 году доля проектов в области трансфера технологий на мировом рынке вооружений вырастет на 95% и достигнет 40% от общего объема, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Латинской Америке, планируем развивать проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, БЛА, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники".

Расходы на оборону Бразилии в 2016-2023 гг.

Военные расходы Бразилии в 2023 году составили 23,8 млрд. долл. (1,09% от ВВП). Это лишь небольшое увеличение после двух лет минимальных расходов на оборону за рассматриваемый период. Максимальный объем расходов на оборону Бразилии имел место в 2017 году (29,72 млрд. долл.). После этого начался длительный период снижения расходов на оборону. Пик падения пришелся на 2021 год (20,4 млрд. долл.). После этого расходы на оборону стали расти, но прирост был незначительным. Тем не менее, судя по всему, тенденция умеренного роста оборонных расходов в перспективе сохранится.

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Бразилии составили 198,299 млрд. долл. (1,34% ВВП).

В процентах от ВВП минимальное значение было зафиксировано в 2023 году (1,09%). Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году (1,70%). После этого начался устойчивый спад по долевому показателю военных расходов в процентах к ВВП.

В рассматриваемый период ВВП Бразилии существенно колебался. Минимальный показатель имел место в 2020 году (1476,1 млрд. долл.), максимальный – в 2023 году (2173,7 млрд. долл.). Экономика Бразилии со значительными потерями пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны стал минимальным за рассматриваемый период, после чего начался устойчивый рост ВВП.

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 9118 долл. в 2016 году до 10642 долл. в 2023 году. Пандемия COVID-19 оказала влияние и на этот показатель (7345 долл. в 2020 году против 9364 долл. годом ранее). В 2023 году ВВП на душу населения достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 10642 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 2939 млрд. долл. в 2016 году до 4085 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 оказала очень ограниченное влияние: в 2020 году ВВП по паритету покупательной способности составил 3170 млрд. долл. против 3235 млрд. долл. годом ранее, после чего имел место резкий рост этого показателя.

За рассматриваемый период численность населения Бразилии возросла со 197,051 млн. человек в 2016 году до 204,246 млн. человек в 2023 году. Прирост населения имел место по каждому году. В целом за рассматриваемый период население Бразилии возросло на 7,195 млн. человек. Планку по количеству населения в 200 млн. человек Бразилия преодолела в 2019 году.

Структура импорта ВиВТ Бразилии в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам по данным на декабрь 2024 года

Поставки вооружений Бразилии в 2016-2023 гг. осуществили 13 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Бразилии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 6,570 млрд. долл.

За тот же период Бразилия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 3,043 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Бразилии в период 2016-2023 гг. занимает Франция – 2,652 млрд. долл. (40,36% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 138 млн. долл. Франция имеет большой объем многолетних контрактов с Бразилией по военно-морской и бронетанковой технике (заключены до начала рассматриваемого периода). В представленном расчете учтена та доля работ по этим контрактам, которая приходится на рассматриваемый период.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Бразилии в период 2016-2023 гг. занимает Швеция – 1,389 млрд. долл. (21,14% рынка). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет всего 29,9 млн. долл. Также как и Франция, Швеция заключила крупнейший многолетний контракт на поставку истребителей Бразилии до начала рассматриваемого периода.

Третье место в рейтинге занимают США – 845,2 млн. долл. (12,86%). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет 150 млн. долл. Можно констатировать, что США, также как и Франция со Швецией, заключили крупнейшие контракты с Бразилией до начала рассматриваемого периода.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Бразилии по периоду 2016-2023 гг. занимают Израиль (511,1 млн. долл., портфель заказов составляет 179 млн. долл.), Великобритания (395 млн. долл., портфель заказов составляет 208 млн. долл.), Италия (371,2 млн. долл., портфель заказов составляет 19 млн. долл.), Испания (150 млн. долл., новых контрактов в рассматриваемый период не заключено), Германия (106,7млн. долл., портфель заказов 2,060 млрд. долл. – это самый крупный пакет заказов среди всех поставщиков вооружений Бразилии в 2016-2023 гг.), Португалия (98,9 млн. долл., портфель заказов также 98,9 млн. долл.), Россия (23,3 млн. долл., новых контрактов в рассматриваемый период не заключено), Норвегия (16,1 млн. долл., новых контрактов в рассматриваемый период не заключено), Канада (10 млн. долл., портфель заказов – также 10 млн. долл.) и Сингапур (1,4 млн. долл., портфель заказов – 146 млн. долл.).

Наибольший портфель заказов за рассматриваемый период на поставку ПВН Бразилии заключили Германия (2,060 млрд. долл.), Великобритания (208,3 млн. долл.), Израиль (179 млн. долл.), США (150 млн. долл.), Сингапур (146 млн. долл.) и Франция (138 млн. долл.).

В целом можно отметить, что после крупнейших контрактов на импорт вооружений, заключенных до начала рассматриваемого периода, Бразилия взяла очевидную паузу в закупках вооружений. При импорте вооружений в 2016-2023 гг. на сумму 6,570 млрд. долл., объем новых заказов на поставку вооружений за тот же период составил 3,043 млрд. долл.

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений (с учетом заявленных сроков их реализации) объем импорта Бразилии, по оценке ЦАМТО, составит 10,461 млрд. долл. против 3,828 млрд. долл. в 2020-2023 гг. и 2,742 млрд. долл. в 2016-2019 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2024-2027 гг. первое место на рынке Бразилии займет Швеция с поставками истребителей "Грипен" (4,2 млрд. долл., что составляет 40,15% рынка вооружений Бразилии в предстоящий 4-летний период).

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Бразилии в период 2024-2027 гг. занимает Франция (это также реализация долгосрочных контрактов, 2,350 млрд. долл., 22,46% рынка Бразилии).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Бразилии в период 2024-2027 гг. занимает Германия (1,5 млрд. долл., 14,34%).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Бразилии в период 2024-2027 гг. занимает Италия (734,5 млрд. долл., 7,02% рынка Бразилии).

Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Бразилии в период 2024-2027 гг. занимает Испания (300 млн. долл., 2,87% рынка Бразилии).

В целом по состоянию на декабрь 2024 года заказы на поставку ПВН Бразилии со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 9 стран.

По категории "неизвестный" (тендеры, результаты которых пока не подведены) объем поставок в 2024-2027 гг. оценивается в сумму 1,005 млрд. долл. (9,61% рынка).

Бразилия как экспортер вооружений

Бразилия, наряду с импортом ВиВТ, также является крупным экспортером вооружений. К примеру, в 2016-2023 гг. объем экспорта вооружений Бразилии составил 2,225 млрд. долл. (объем импорта за тот же период оценивается в сумму 6,570 млрд. дол.).

Объем контрактов, заключенных Бразилией на экспорт вооружений в 2016-2023 гг. составил 2,979 млрд. долл. (объем контрактов на импорт вооружений, заключенных за тот же период оценивается в сумму 3,043 млрд. долл.).

Планируемый экспорт ВиВТ Бразилии в 2024-2027 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 3,373 млрд. долл. (планируемый импорт за тот же период оценивается в сумму 10,461 млрд. долл.).

Крупнейшими импортерами ВиВТ Бразилии в 2016-2023 гг. стали Индонезия (470 млн. долл.), Афганистан (427,5 млн. долл.), Нигерия (329,1 млн. долл.), Ливан (202,5 млн. долл.), Португалия (183,6 млн. долл.), Саудовская Аравия (111,1 млн. долл.) и Туркменистан (около 100 млн. долл.).

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, крупнейшими импортерами ВиВТ Бразилии станут Португалия (734,4 млн. долл.), Нидерланды (600 млн. долл.), Южная Корея (543,3 млн. долл.), Венгрия (360 млн. долл.), Чехия (300 млн. долл.), Филиппины (246,8 млн. долл.), Австрия (200 млн. долл.), Аргентина (184,6 млн. долл.), Уругвай (104 млн. долл.) и Парагвай (около 100 млн. долл.).

Более подробный материал с таблицами размещен в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе "Выставки вооружений".