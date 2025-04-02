Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin передала ВВС Тайваня первый истребитель F-16C/D Блок.70

157
0
0
Источник изображения: Фото: William Timmons

ЦАМТО, 1 апреля. На предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 28 марта состоялась церемония передачи первого из 66 заказанных для ВВС Тайваня истребителей F-16C/D Блок.70.

В ходе мероприятия, проведенного в присутствии заместителя министра национальной обороны Тайваня По Хорнг-хуэя, компания передала заказчику двухместный самолет F-16D с бортовым номером "6831".

Заказанные МНО Тайваня самолеты F-16C/D Блок.70 будут обладать теми же возможностями, что и истребители, модернизируемые до конфигурации F-16V.

Закупленные истребители войдут в боевой состав 7-го тактического истребительного авиакрыла, которое является новым подразделением ВВС Тайваня.

Ожидается, что F-16C/D Блок.70 станет последней версией F-16, поскольку ВВС США поэтапно заменят оставшиеся самолеты на истребители F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года министр обороны Тайваня Йен Те-Фа официально подтвердил, что Министерство национальной обороны в феврале направило в США письмо с запросом о возможности закупки истребителей F-16C/D Block.70 (F-16V "Вайпер").

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 66 истребителей F-16C/D Block.70, а также сопутствующего оборудования и услуг поддержки на сумму до 8 млрд. долл.

Осенью 2019 года правительство и парламент Тайваня одобрили выделение необходимых на закупку истребителей средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 02:23
Ответ на "Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова"
  • 02.04 01:38
  • 8280
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 01:26
  • 0
Ответ на "Армения отказалась от финансирования ОДКБ"
  • 02.04 00:10
  • 2
Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова
  • 02.04 00:10
  • 5
Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
  • 01.04 23:09
  • 1
На верфи HII спущен на воду эсминец DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"
  • 01.04 22:38
  • 1
У Китая есть веские причины не отправлять миротворцев на Украину (South China Morning Post, Гонконг)
  • 01.04 22:31
  • 177
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.04 21:40
  • 0
Ответ на "На Западе ужаснулись поступившей информации из Курской области"
  • 01.04 20:42
  • 5
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 01.04 20:29
  • 0
Ответ на "На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах"
  • 01.04 19:47
  • 2
Самолёт Boeing F-47 выбран в конкурсе ВВС США на истребитель шестого поколения по программе NGAD
  • 01.04 19:16
  • 1
На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах
  • 01.04 19:13
  • 1
Антидроновое оружие проекта "Посох" будет работать в невидимом глазу диапазоне
  • 01.04 19:09
  • 1
Названы преимущества Су-35