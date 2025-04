Lockheed Martin передала ВВС Тайваня первый истребитель F-16C/D Блок.70

ЦАМТО, 1 апреля. На предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 28 марта состоялась церемония передачи первого из 66 заказанных для ВВС Тайваня истребителей F-16C/D Блок.70.

В ходе мероприятия, проведенного в присутствии заместителя министра национальной обороны Тайваня По Хорнг-хуэя, компания передала заказчику двухместный самолет F-16D с бортовым номером "6831".

Заказанные МНО Тайваня самолеты F-16C/D Блок.70 будут обладать теми же возможностями, что и истребители, модернизируемые до конфигурации F-16V.

Закупленные истребители войдут в боевой состав 7-го тактического истребительного авиакрыла, которое является новым подразделением ВВС Тайваня.

Ожидается, что F-16C/D Блок.70 станет последней версией F-16, поскольку ВВС США поэтапно заменят оставшиеся самолеты на истребители F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года министр обороны Тайваня Йен Те-Фа официально подтвердил, что Министерство национальной обороны в феврале направило в США письмо с запросом о возможности закупки истребителей F-16C/D Block.70 (F-16V "Вайпер").

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 66 истребителей F-16C/D Block.70, а также сопутствующего оборудования и услуг поддержки на сумму до 8 млрд. долл.

Осенью 2019 года правительство и парламент Тайваня одобрили выделение необходимых на закупку истребителей средств.