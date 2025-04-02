Китай вывел на орбиту аппарат SatNet для спутниковых интернет-технологий

Старт ракеты CZ-2D состоялся в 12:00 по пекинскому времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление во вторник обеспечило успешный вывод на орбиту аппарата SatNet для испытания спутниковых интернет-технологий. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

По его сведениям, старт ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди") состоялся в 12:00 по пекинскому времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Для носителей серии "Чанчжэн" это 567-й запуск.

Как отмечается, аппарат будет использоваться для проверки широкополосной спутниковой связи на мобильных телефонах, а также для тестирования других сетевых технологий.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 метра. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 т полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 т. Китай осуществил ее запуск в 97-й раз (третий за 2025 год).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.