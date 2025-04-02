SpaceX запустила корабль, который впервые пролетит над полюсами Земли

В рамках миссии гражданский экипаж впервые выйдет на полярную орбиту

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Компания SpaceX в понедельник осуществила пуск корабля Crew Dragon в рамках частной пилотируемой миссии Fram2, в ходе которой полностью гражданский экипаж впервые выйдет на полярную орбиту. Трансляция велась на аккаунте компании в социальной сети Х.

Экипаж состоит из четырех человек: предпринимателя Чун Вана (Мальта), кинорежиссера Яннике Миккельсена (Норвегия), специалиста по робототехнике Рабеа Рогге (Германия) и профессионального путешественника Эрика Филипса (Австралия). Миссия продлится от трех до пяти дней, в ходе чего команда проведет серию научных испытаний, включая рентгеновское исследование в космосе, серию упражнений для изучения сохранения мышечной и костной массы, а также эксперимент по выращиванию грибов в условиях микрогравитации.

Космический корабль успешно вышел на орбиту, теперь ему предстоит пролететь над Северным и Южным полюсами планеты. Полет будет проходить на высоте до 450 км.

Представитель SpaceX отметил, что данная миссия является важным моментом для развития коммерческой космонавтики и откроет новые возможности для будущего космического туризма.