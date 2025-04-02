Может ли Европа противостоять России в военном плане? (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: Турция может отвернуться от НАТО ради дружбы с Москвой

Европейцы хорошо понимают, что их собственные системы ПВО ни на что не годятся, пишет Der Spiegel. Поэтому лидеры стран ЕС, вбив себе в голову, что Москва на них обязательно нападет, решили действовать "превентивно" — и уже начали разрабатывать ракеты для ударов по российской территории.

У европейских армий есть хорошая артиллерия, танки и истребители. Однако в ряде военных отраслей имеются существенные проблемы

При сравнении военной мощи европейские страны НАТО явно превосходят Россию. По данным альянса, совокупная численность армий его стран-членов от Лиссабона до Анкары насчитывает более двух миллионов человек — у России же, согласно оценкам известного лондонского аналитического центра International Institute for Strategic Studies (IISS), есть лишь 1,1 миллиона действующих военнослужащих. Европейцы располагают более чем 6700 боевыми танками — Путин может задействовать 2900. На вооружении европейцев находится более 2 300 истребителей, в то время как у России их чуть менее 1 400. Особенно значительна количественная разница в артиллерии: европейские страны НАТО имеют более 15 400 орудий, а Россия — только 6090.

Однако австрийский военный эксперт Густав Грессель полагает, что Россия располагает гораздо большим числом военнослужащих, чем указывает IISS. Кроме того, большое количество вооружений европейских стран НАТО может служить лишь ограниченным критерием их военной мощи. В случае войны между НАТО и Россией входящая в альянс Турция может отказаться от участия в нем из-за близости с Москвой, опасается Грессель. Тогда возможности европейцев станут значительно скромнее, поскольку Турция предоставляет почти четверть военнослужащих, более трети боевых танков и почти 18% артиллерии.

Артиллерия

Европейцы технически превосходят русских, обладая такими высокомобильными самоходными орудиями как французская гаубица Caesar и немецкая Panzerhaubitze 2000. Однако по количеству реактивных систем залпового огня Россия значительно опережает европейские страны НАТО, если не учитывать Турцию, считает Грессель.

Европейцам также не хватает боеприпасов, хотя их производство уже наращивается.

Противовоздушная оборона

Если речь идет о противовоздушной обороне, то тут Европе предстоит многое наверстать. У нас нет единого щита, который мог бы закрыть нас от реактивных снарядов, крылатых ракет, истребителей и беспилотников. "Все, что мы имеем на данный момент — лоскутное одеяло из отдельных небольших систем ПВО", — считает Маркус Шиллер, эксперт по ракетам и преподаватель Университета федеральных вооруженных сил в Мюнхене.

С целью исправить эту ситуацию была запущена инициатива European Sky Shield, выдвинутая Германией в 2022 году. Она объединяет 23 страны, которые, по заявлению министерства обороны, хотят совместно закупать, использовать и обслуживать системы ПВО.

Концепция предусматривает использование различных систем перехвата наземного базирования — в зависимости от расстояния, с которого противник запускает ракеты, и высоты, на которой они летят.

Немецкая система Iris-T SLM предназначена для борьбы с целями на высоте до 20 километров. То, что летит выше, должно сбиваться американской системой Patriot. Несколько европейских стран заказали эти комплексы или уже приняли их на вооружение.

Пока только Германия приобрела израильскую систему Arrow-3. Ее управляемые ракеты предназначены для уничтожения целей, летящих за пределами атмосферы. Возможно, ее можно будет использовать даже для защиты от российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Но даже в самом лучшем противоракетном щите есть бреши. Именно поэтому активное сдерживание считается лучшей гарантией безопасности. И тут на первый план выходит оружие дальнего радиуса действия.

Германия, Франция и еще четыре страны инвестируют в новый проект European Long-Range Strike Approach. Цель этой программы — совместная разработка инновационного стратегического оружия.

Скорее всего, это будут обычные ракеты наземного базирования или крылатые ракеты с дальностью полета около 2000 километров, которые смогут бить вглубь России.

Пока в Европе только Великобритания и Франция имеют оружие дальнего радиуса действия, которое оснащено ядерным зарядом и может быть размещено на подводных лодках.

Воздушный бой

Страны НАТО традиционно полагаются на свое превосходство в воздухе. "Европейские истребители уже сейчас лучше своих российских аналогов", — считает военный эксперт Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб.

"А с американским F-35 преимущество будет еще больше благодаря его стелс-характеристикам. Незамеченные радарами, американские бомбардировщики смогут нащупать чувствительные бреши в противовоздушной обороне противника".

На данный момент F-35 стоит на вооружении у шести европейских ВВС, и альтернативы им пока не предвидится.

Франко-германо-испанская система Future Combat Air System и британский Tempest должны быть введены в эксплуатацию к 2040 и 2035 годам соответственно. Таким образом, европейцы полностью зависят от Вашингтона в вопросе восполнения дефицита самолетов.

Однако в случае дальнейших политических разногласий американцы могут нарушить логистическую цепочку обслуживания F-35 и тем самым сделать его фактически непригодным для боевых действий.

Разведка

С разведкой без поддержки США также возникают значительные проблемы. "Британцы могли бы, по крайней мере, смягчить потери от ухода американцев из европейского разведывательного сообщества в краткосрочной перспективе", — говорит Эд Арнольд. Однако ни одна из европейских разведывательных служб не обладает возможностями своего трансатлантического союзника.

В частности, присутствуют серьезные недостатки в спутниковой разведке. У европейцев меньше спутников, а качество снимков хуже, чем у их американских коллег.

Европейцы улучшили свои позиции в других областях. Германия недавно заказала восемь самолетов P-8 для морской разведки.

Боеготовность

Общая боевая готовность также находится на низком уровне — особенно в бундесвере. По мнению военного эксперта Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, в идеале бундесвер должен постоянно держать наготове две бригады военнослужащих. В настоящее время одно это подразделение насчитывает около 5 000 военнослужащих. Однако у Германии уже возникли проблемы с развертыванием бронетанковой бригады в Литве.

Без помощи американцев европейцы также будут испытывать трудности с координацией и снабжением своих войск. У большинства европейских армий практически нет боевого опыта, особенно в военных действиях высокой интенсивности — таки, как, например, на Украине.

Эксперт Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб говорит, что европейцы не смогут вести военные действия в течение длительного периода времени. "В принципе, у них есть хорошее, но дорогое оружие. Однако они также должны быть в состоянии поддерживать его в рабочем состоянии и заменять при необходимости: нам нужно больше того, что у нас уже есть, а не очередной технологический прорыв", — говорит он.

Беспилотники

Европейцы обладают хорошими технологиями производства беспилотников, но выпускают их значительно меньше, чем русские. Многие западные системы слишком дороги и не рассчитаны на массовое производство.

И все же беспилотники решительно изменили ситуацию на поле боя на Украине: они выводят из боя множество танков, с помощью которых, согласно традиционным представлениям, на поле боя добиваются прорывов — и это при том, что стоят БПЛА в разы меньше.

Авторы: Марк Хассе (Marc Hasse), Оливер Имхоф (Oliver Imhof) и Никлас Мариенхаген (Niklas Marienhagen).