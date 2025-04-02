Минобороны РФ: открытый в Москве единый пункт призыва подтвердил свою эффективность

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Созданный в Москве единый центр призыва на срочную военную службу представляет собой успешный эксперимент по внедрению централизованной работы с призывниками, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Эксперимент заключался в проведении комплекса мероприятий призыва, включающего оповещение граждан, их медицинское освидетельствование и тестирование в одном месте на базе вновь построенного единого центра призыва. При этом отмечу, что результаты эксперимента подтвердили его преимущества и эффективность", - сказал Бурдинский в интервью, опубликованном во вторник в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он добавил, что "на этом работа не остановилась".

"В ходе прошедшей осенней призывной кампании успешно была реализована функция по предоставлению гражданам отдельных видов отсрочек от призыва на военную службу без их вызова в военный комиссариат, а также направление повесток и решений призывной комиссии через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг города Москвы mos.ru", - отметил Бурдинский.

Он также напомнил, что одним из новшеств весенней призывной кампании станет ее проведение с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета".

"По сути, это централизованная база данных обо всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету. Она обеспечивает работу военных комиссариатов по постановке и снятию граждан с воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде", - уточнил Бурдинский.