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Польские F-16 отработают борьбу с российскими Су-30

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters.

Польские летчики отработают борьбу с российскими Су-30 на учениях в Греции

Летчики истребителей F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Польши захотели отработать борьбу с российскими Су-30 на учениях в Греции. Об этом сообщает Defence24.

Польские пилоты принимают участие в ежегодных учениях Iniochos-2025 на Пелопоннесе. Второй этап маневров продлится с 31 марта по 11 апреля. Отмечается, что на учения также прибыли индийские пилоты на истребителях Су-30МКИ.

На учениях будут отрабатывать наступательные и оборонительные миссии, а также разведывательные задачи. Помимо самолетов польских и индийских ВВС, в учениях принимают участие катарские F-15, испанские F-18 и французские Mirage 2000.

«Для экипажей из стран НАТО может быть особенно важно столкнуться с авиацией Индии, которая использует большое количество истребителей российского происхождения», — пишет издание.

Ранее в марте французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр предположил, что в воздушном бое в небе над Украиной F-16 производства США проиграет российскому истребителю пятого поколения Су-57.

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