ВКС России получили новые истребители Су-35, но в дальнейшем рост экспорта может сократить внутренние закупки (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия намерена ускорить производство военных самолетов

Су-35, сочетающие мощь, дальность и современную электронику, вызвали интерес у зарубежных покупателей, пишет MWM. После Китая самолеты заказали Иран и Алжир, что подтверждает востребованность истребителей на мировом рынке.

Подтверждено, что российские ВВС получили первую партию истребителей Су-35 с начала года. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах. Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил: "Наши авиастроительные компании добросовестно выполняют свои задачи по доставке новейшей авиационной техники для армии. На предприятиях находятся новые партии авиакомплексов в различных стадиях готовности, которые будут переданы в рамках государственного оборонного заказа этого года. Истребители оснащены передовым вооружением и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей днем и ночью в простых и сложных погодных условиях".

Он подчеркнул, что дальность полета позволяет Су-35 поражать цели далеко от аэродромов базирования и считается одной из самых сильных его сторон. Су-35 — глубоко модернизированная производная самого эффективного советского истребителя завоевания превосходства в воздухе — Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или "Фланкёр"), поступившего на вооружение в 1984 году. Уже у исходного Су-27 была самая большая дальность полета среди всех истребителей той эпохи, однако Су-35 значительно ее превзошел с боевым радиусом порядка 2 000 километров. Это было достигнуто за счет высокопрочного композитного планера, вмещающего значительно больше топлива, а также внедрения более экономичных двигателей АЛ-41Ф-1С на замену исходных АЛ-31Ф Су-27.

Говоря о новой партии Су-35, генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха подчеркнул намерение ускорить производство самолетов, которые пользуются наибольшим спросом. "Наша первоочередная задача — наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники, мы продолжим расширение производства", — заявил он.

Представители ОАК отметили, что для достижения запланированного увеличения производства необходимы расширенные технические возможности и дополнительная рабочая сила, а также вклад фирмы в обучение кадров и модернизацию инфраструктуры, чтобы устранить узкие места и поддерживать более высокие темпы производства. Хотя Россия ранее уже подтвердила значительные инвестиции в наращивание производства истребителя пятого поколения Су-57 и истребителя-бомбардировщика Су-34, расширения выпуска Су-35 прежде не ожидалось. Прежде ожидалось, что истребитель будет снят с производства в начале 2030-х годов по мере масштабирования производства Су-57, при этом изначально программа была рассчитана на выпуск всего 200 самолетов.

Пока не будет достигнуто увеличение производства, не исключено что ВКС России будут получать Су-35 в меньших количествах, поскольку истребители начнут уходить на экспорт. Ранее контракты на закупку истребителей подписали Китай, Индонезия и Египет, однако получил самолеты лишь Китай, поскольку Джакарта и Каир вышли из сделок под давлением Запада. Надежды на более крупные китайские заказы разбились в середине 2010-х: Пекин приобрел всего 24 самолета, в основном для испытаний, после чего сам разработал значительно более продвинутые истребители, включая J-16 и J-20.

Однако в последнюю неделю января 2025 года генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани подтвердил, что его страна заказала Су-35. На данном этапе иранский истребительный парк насчитывает огромное количество устаревших самолетов еще времен войны во Вьетнаме. В эксплуатации находится более дюжины эскадрилий, и это повышает вероятность, что российские самолеты будут закуплены в значительных количествах. Впоследствии, 13 марта, было подтверждено, что ВВС Алжира стали третьим заказчиком Су-35, при этом объем поставок остается неопределенным, но, по всей видимости, достигнет как минимум двух десятков. Ожидается, что иранский и алжирский заказы приведут к тому, что значительная часть Су-35 в ближайшие годы отправится на экспорт. Перспектива поставок другим клиентам, включая Индонезию и Северную Корею, также поднималась, однако остается весьма неопределенной.