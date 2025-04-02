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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 28 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 15:52 по времени Восточного побережья США (в 22:52 мск). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

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Страны
США
Компании
SpaceX
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Falcon РН
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