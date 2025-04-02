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РИА Новости

Оборонная выставка LAAD 2025 откроется во вторник в Рио-де-Жанейро

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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

"Рособоронэкспорт впервые за шесть лет примет участие в выставке LAAD 2025

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025 начнётся во вторник в бразильском Рио-де-Жанейро, "Рособоронэкспорт" примет в ней участие впервые за шесть лет.

Выставка пройдёт с 1 по 4 апреля. "Рособоронэкспорт", который организует на ней российскую экспозицию, не принимал участие в LAAD с 2019 года.

Как ранее сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, компания планирует развивать в Латинской Америке проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, беспилотников, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники.

"Рособоронэкспорт" представит в Рио-де-Жанейро новейшую российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил, вызывающую наибольший интерес в регионе. Все образцы, которые будут показаны на выставке, прошли проверку в реальных боевых условиях, после чего были доработаны с учетом обратной связи от российских военнослужащих, выполняющих задачи СВО.

Для делегаций военно-воздушных сил "Рособоронэкспорт" презентует истребители Су-57Э и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-171Ш и Ка-52Э. Войскам ПВО будет продемонстрирована широкая линейка средств противодействия воздушным угрозам: системы большой дальности С-400 "Триумф", средней С-350Е "Витязь", "Тор-М2К", а также ПЗРК "Игла-С".

Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ. Для моряков подготовлены презентации скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160, а для корпуса морской пехоты – легкого плавающего танка "Спрут".

LAAD в 2025 году будет проходить в пятнадцатый раз. Как сообщили ранее организаторы выставки, ожидается участие более чем 400 производителей из 28 стран. Мероприятие они называют крупнейшей и самой важной подобной выставкой в Латинской Америке.

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Продукция
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-17
Ми-8АМТ
С-400 Триумф
Су-35
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