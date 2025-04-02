"Рособоронэкспорт" прорабатывает проекты сотрудничества более чем на $30 млрд

Всего проектов более 100

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" прорабатывает более 100 проектов технологического сотрудничества с потенциалом более $30 млрд. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в преддверии международной выставки авиационных и оборонных систем LAAD 2025.

"Сегодня у "Рособоронэкспорта" в проработке находится более 100 проектов технологического сотрудничества. Их потенциал превышает $30 млрд. Рассматриваем их реализацию приблизительно с 20 партнерами из Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и Латинской Америки", - сообщил он.

Ранее в "Рособоронэкспорте" отмечали, что Россия принимает участие в этой выставке впервые с 2019 года. Там также добавляли, что главная цель участия в LAAD 2025 - обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона.

LAAD 2025 начинает свою работу в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 1 апреля, выставка продлится до 4 апреля. "Рособоронэкспорт" представит на выставке в Бразилии технику, вызывающую наибольший интерес в латиноамериканском регионе: истребители, военно-транспортный самолет, вертолеты, танк Т-90МС, легкий плавающий танк "Спрут" и различные системы ПВО.