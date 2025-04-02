«Доказала свою эффективность»: американская система ПВО THAAD сбивает ракеты хуситов

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Развёрнутая США в Израиле в октябре 2024 года система ПВО THAAD продемонстрировала успешную работу, перехватывая баллистические ракеты хуситов, как утверждают официальные лица Пентагона.

Согласно подсчётам западных обозревателей, всего на сегодняшний она сбила 6 ракет хуситов, нацеленных на Израиль. Об уничтожении первой из них было объявлено в декабре 2024 года. В последние недели повстанцы усилили свои ракетные атаки на Израиль, заявляя о солидарности с ХАМАС на фоне возобновления боёв в секторе Газа.

THAAD доказала свою эффективность, успешно устраняя ракетные угрозы

- отмечается в западной прессе.

THAAD, поступившая на вооружение в 2008 году, является одним из ключевых компонентов американской эшелонированной системы ПРО. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на конечном этапе полёта.

THAAD в отличие от систем, которые полагаются на осколочные боеголовки, не несёт ВВ и вместо этого нейтрализует цели посредством прямого попадания по ним. За обнаружение и отслеживание угроз отвечает радар AN/TPY-2 X-диапазона. Он может работать в двух режимах: передовом для выявления ракет на этапе их разгона и конечном для наведения ЗУР на цели на финальном этапе полёта.

THAAD в состоянии перехватывать угрозы как внутри, так и за пределами атмосферы на высоте до 150 км и имеет эффективную дальность около 200 км. Способность поражения целей на большой высоте позволяет уничтожать боеголовки ракет до того, как они успеют выпустить суббоеприпасы.