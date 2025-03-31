Baltus Balss: российский МиГ-41 станет самым быстрым истребителем в мире

В США начались разработки истребителя шестого поколения F-47, призванного обеспечить Штатам доминирование в воздухе, пишет Baltus Balss. Но Запад просчитался. Российский суперсовременный МиГ-41 станет самым быстрым истребителем в мире, эффективно противостоящим воздушным угрозам.

Тяжелые истребители обойдутся налогоплательщикам в астрономическую сумму.

Американский лидер Дональд Трамп впервые объявил о разработке в США истребителя шестого поколения F-47. По словам главы Белого дома, этот "самый смертоносный в мире" самолёт значительно превзойдёт предшественников пятого поколения и должен обеспечить Штатам доминирование в воздухе. Президент подчеркнул, что конструировать новинку начали уже давно, а испытания прототипа проводятся на протяжении последних пяти лет. Скорость истребителя — более двух Махов, его отличием станет способность выполнять полёт в компании нескольких беспилотников.

Работы над шестым поколением в США ведутся в рамках программы "Воздушное превосходство нового поколения" (NGAD), инициированной в 2014 году. Однако "имя" истребителю выбрали лишь сейчас, так как цифры "47" в названии подобраны в том числе и с учётом актуальной политической повестки. Об этом прямо заявили в американских ВВС.

"Название отдаёт дань уважения P-47, чей вклад в завоевание превосходства в воздухе во время Второй мировой войны остаётся историческим. Кроме того, это число отсылает к году основания ВВС, а также признаёт ключевую роль 47-го президента в разработке первого в мире истребителя шестого поколения", — гласит сообщение.

В настоящий момент неизвестно, каким будет облик созданного по программе NGAD истребителя. Пентагон пока скупится на кадры якобы "многочисленных" испытательных полётов, о которых говорил Трамп. Презентованные же рендеры позволяют утверждать, что это будет "плоская" бесхвостая машина с развитым передним горизонтальным оперением и треугольным крылом. Концептуально он чем-то отдалённо напоминает российский проект 1990-х МиГ 1.44 МФИ.

Насколько слова Дональда Трампа соответствуют реальности, остаётся только догадываться. Однако Соединённые Штаты не первая страна, жаждущая шагнуть в эру шестого поколения. Ещё раньше работы над перспективным авиационным комплексом начались в России. Проект, который до сих пор готовится к выходу в свет, имеет рабочее название "Изделие 41" и неофициальное — МиГ-41.

МиГ-41, или "Лисья гончая" 2.0

Разговоры о создании в России истребителя-перехватчика на замену МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound, или ‘Лисья гончая’) ведутся уже больше десяти лет. Ещё в 2014 году ныне покойный лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур заявлял, что к новому самолёту предъявляются крайне строгие требования. По словам полковника, скорость нового перехватчика должна перевалить за четыре Маха. Напомним, что "тридцать первый" развивает 2,8 Маха (3100 км/ч).

Чуть большую ясность в 2017 году внёс тогда ещё председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он сообщил, что МиГ-41 должен стать самым быстрым истребителем в мире с радиусом действия от 700 до 1500 километров и применением технологий снижения заметности. Основу вооружения перехватчика может составить ракета Р-37 класса "воздух – воздух" и другие "принципиально новые" разработки. Напомним, что модернизированная Р-37М имеет дальность пуска в переднюю полусферу 300 километров.

"Это будет суперсовременный тяжёлый истребитель-перехватчик, который сможет противостоять не только стандартным маломанёвренным угрозам вроде крылатых ракет, бомбардировщиков, в том числе беспилотников, но и угрозам со стороны гиперзвуковых ракет", — заявлял сенатор.