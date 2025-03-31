«Переднее оперение не свойственно шестому поколению»: китайские эксперты раскритиковали концепт истребителя F-47

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Анонсирование разработки американского боевого самолёта шестого поколения F-47 привлекло внимание китайских экспертов.

Как пояснил изданию Global Times военный эксперт Чжан Сюэфэн, внешний вид перспективного изделия соответствует общей тенденции развития концепции истребителя 6-го поколения. Например, у него нет вертикального хвостового оперения, что будет способствовать большей малозаметности аппарата.

Однако впереди основного крыла F-47 можно заметить «утку» – горизонтальное оперение [аналогичное ПГО встречается, в частности, у Су-30, хотя у Су-35, имеющего более продвинутую конструкцию, оно уже отсутствует].

ПГО на Су-30СМ ПГО на Су-30СМ

На F-47 используется схема «утки» – это относительно старая технология, часто встречающаяся в предыдущих поколениях самолётов, но не свойственная машинам 5-го и тем более 6-го поколений

- критически отметил эксперт.

Он предположил, что разработчик, концерн Boeing, полагается на устаревшие конструктивные решения, так как не может найти другие способы решения проблемы управления аппаратом. При этом прототипы двух новых китайских самолётов, которые впервые были замечены в декабре 2024 года, не имеют ПГО.

Ван Янань, сравнивая размер «фонаря» [прозрачная часть кабины] и переднего шасси, предположил, что общий размер F-47 ненамного больше, чем у F-22. Это означает, что F-47 также является тактическим самолетом, а не большой многоцелевой воздушной платформой, способной выполнять стратегические миссии.