Ульянов считает, что Стубб мечтает вовлечь США в конфликт на Украине

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, президент Финляндии видит основой гарантий безопасности украинскую армию при поддержке Европы

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб хотел бы положиться на США, а не на ВСУ или европейцев в вопросе гарантий безопасности для Украины. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, президент Финляндии видит основой гарантий безопасности украинскую армию при поддержке Европы, но на случай неудачи считает необходимым предусмотреть предоставление гарантий со стороны США. "Это говорит о том, что финский президент не склонен особо полагаться на вооруженные силы Украины и европейцев. Его мечта - хоть как-то вовлечь США в конфликтную ситуацию", - написал постпред в Telegram-канале.

Ульянов отметил, что эти идеи исходят от страны, еще недавно считавшейся нейтральной. "В военном угаре натовские новички-неофиты опережают многих старожилов Североатлантического альянса", - добавил он.

Ранее президент Финляндии в интервью Politico заявил, что в основе политики сдерживания должна быть "милитаризованная до зубов" Украина.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.