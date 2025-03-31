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ТАСС

WP: ЕС рассматривает возможность отправки на Украину воздушных и морских сил

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Как пишет газета, в ближайшие несколько недель европейские страны планируют отправить на Украину группу военных экспертов

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Европейские страны рассматривают возможность отправки на Украину воздушных и морских сил ввиду ограничений, связанных с размещением крупного воинского контингента "коалиции желающих". Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

По их информации, внимание Европы сместилось с перспективы отправки сухопутных сил на "воздушную и морскую мощь, поскольку военное руководство указывает на ограничения, связанные с размещением большого контингента". Кроме того, некоторые страны предлагают разместить свои военно-воздушные силы "для патрулирования неба над Украиной и Черным морем".

Как пишет WP, в ближайшие несколько недель европейские страны планируют отправить на Украину группу военных экспертов, которые определят численность направляемого туда контингента и место его размещения. Помимо этого, европейские военные также проведут консультации с киевскими властями по вопросу укрепления украинской армии "для удержания будущей линии фронта".

27 марта в Париже прошел саммит так называемой "коалиции желающих", на котором представители около 30 стран обсудили возможные "гарантии безопасности" для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем было потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите. При этом, по данным СМИ, ряд стран готов участвовать в так называемой миротворческой миссии на Украине лишь при наличии поддержки со стороны Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях.  

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