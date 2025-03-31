Визиты Юрия Гагарина за рубеж повысили престиж Советского Союза

В рамках проведения мероприятий, посвященных 91-летию со дня рождения первого космонавта нашей планеты Ю.А. Гагарина, 26 марта этого года в Москве, в Музее космонавтики, состоялась встреча дочери космонавта Елены Гагариной с ветеранами космоса, космонавтами и журналистами.

Елена Гагарина. Источник: Валерий Агеев

Она заявила о том, что после своего триумфального полета в космос Юрий Алексеевич Гагарин совершил 162 визита в 258 городов, посёлков и сёл 29 стран мира и Советского Союза. Его визиты за рубеж во многом повысили престиж Советского Союза.

Так, в частности, начиная с апреля 1961 года, Ю.А. Гагарина неоднократно приглашали в Великобританию различные общественные организации и частные фирмы. Из множества приглашений были выбраны приглашения от Объединенного профсоюза литейщиков и английской компании, которая содействовала проведению торгово-промышленной выставки СССР в Великобритании.

Юрий Гагарин. Источник: Валерий Агеев

11 июля 1961 года на самолёте Ту-104 (командир экипажа - будущий Герой Соци¬алистического Труда Георгий Иванович Бы¬ков) Ю. А. Гагарин вместе с Н.И Каманиным прилетел в лондонский аэропорт Хитроу. На аэродроме космонавта встречали посол СССР в Великобритании Александр Алексеевич Солдатов. военный атташе при посольстве СССР в Англии генерал-майор войск связи Иван Павлович Трофимов и находившийся в то время с визитом в Лондоне министр внешней торговли СССР Николай Семёнович Патоличев. Так как Юрий Алексеевич прибыл с частным визи¬том, от имени королевы Елизаветы II был дан обед в честь первого космонавта. Самой королевы на обеде не было.

В распоряжение Ю.А. Гагарина был предо¬ставлен серебристый автомобиль Ролс-Ройс с установленным на него уникальным специальным номером YG 1 (что оз¬начало «Юрий Гагарин Первый»).

Источник: Валерий Агеев

После торжественной встречи кортеж автомобилей во главе с Роллс-ройсом, в ко¬тором, кроме Ю.А. Гагарина, находились А. А.Солдатов, Н.С. Патоличев, заместитель начальника штаба авиации Королевских ВВС маршал авиации Рональд Лис и управляющий директор одной из английских компаний В.К. Шеррон, в сопровождении эскорта мотоциклистов направился к советскому по-сольству. Несмотря на сезон летних отпусков и моросящий мелкий дождь, все улицы, по которым предполагался проезд космонавта, были заполнены народом.

На советской промышленной выстав¬ке состоялась большая пресс-конференция для журналистов. Великобритания стала второй капиталистической страной, и которой космо¬навт давал пресс-конференцию.

После окончания пресс-конференции, в том же самом зале Британское межпланетное общество вручило Ю.А. Гагарину золотую медаль, специально учреждённую для лиц, внёсших важный вклад и исследование космического пространства. Юрий Алексеевич был первым, кто был отмечен этой наградой. От имени общества медаль вручил его президент В.К. Максвелл.

Источник: Валерий Агеев

В Исландии на аэродроме Кефлавик (американской военной базе НАТО) у трапа самолета космонавта встречали посол А.М. Александров, председатель Социалистической партии Исландии Эйнар Олгейрссон и мисс Исландия 1961 года Мария Гудмундсдоттир. Интересно отметить, что спустя много лет она ничего не вспомнила о встрече с первым космонавтом Земли.

В аэропорту Гандер в Канаде 23 июля 1961 года случился казус. Канадские медики после посадки советского самолета попросили предъявить всех членов делегации справки о вакцинации.

Ю.А. Гагарин не растерялся и с улыбкой, закатав рукав рубашки, продемонстрировал следы от прививок, сказав, что ему их сделали при подготовке к космическому полету. Через несколько минут медсёстры покинули самолёт, но сказали, что остальные члены советской делегации не смогут выйти, потому что у них нет справок о вакцинации.

Тогда Гагарин твердо заявил о том, что и он не выйдет из лайнера без своих попутчиков. Медсёстры по телефону связались с министром национального здравоохранения и социального обеспечения Канады Джеем Уолло Монтейтом, чтобы получить разрешение на отмену правила. И только через полчаса после прибытия Ил-18 представители министерства разрешили всем покинуть самолёт на том основании, что у всех есть вакцинация, хотя и без сопутствующих справок. После того, как все 15 членов советской делегации ступили на канадскую землю, в аэропорту, наконец, состоялась пресс-конференция.

Своими воспоминаниями о встречах с первым космонавтом планеты поделились ветеранами космоса, космонавты и журналисты.

Источник: Валерий Агеев

Многие факты из жизни Юрия Гагарина стали известны благодаря книге историка авиации Андрея Симонова «Земные дороги Юрия Гагарина». В книге впервые была представлена документальная хроника всех визитов и поездок первого космонавта нашей планеты Юрия Алексеевича Гагарина по стране и всему миру, совершённых после его триумфального космического полёта.

Историк авиации Андрей Симонов. Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев