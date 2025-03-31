Белорусской армии нужны новые комплексы контрбатарейной борьбы

В условиях, когда в соответствующих планах и заявлениях политиков стран Запада Беларусь расценивается как противник и военная угроза, неудивителен тот факт, что в Минске уделяют особое внимание боевой готовности национальных вооружённых сил и повышению их военного потенциала. При этом развитие военной мощи происходит без увеличения численности белорусской армии. Основные усилия по-прежнему сосредоточены на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии. А повышение возможностей войск по использованию беспилотных летательных аппаратов и противодействию им выделено в отдельное направление.

Тем не менее, несмотря на перспективность развития БЛА, артиллерия как ствольная, так и реактивная, не потеряла своё значение для военных действий и осталась одним из основных видов вооружения. Опыт боевых действий в ходе СВО на Украине указывает на то, что во многом именно преимущество в ракетно-артиллерийском вооружении позволило российским группировкам войск не только наступать, но и нести потери меньшие, чем противник, даже в наступлении.

Соответственно особую остроту в зоне боевых действий приобрела контрбатарейная борьба, которую специалисты оценивают как важную и достаточно нетривиальную задачу. Одним из эффективных средств её решения считают радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. В этой связи белорусское военное ведомство совместно с госвоенпромом в целях совершенствования подсистемы артиллерийской разведки ведёт работу над созданием собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.

К сожалению, процесс этот не одномоментный и поэтому следует вспомнить, что при определении номенклатуры образцов современного вооружения, планируемых поставить в белорусскую армию, военно-политическим руководством Беларуси было принято решение – в случае их приобретения в Российской Федерации, отдавать приоритет тем образцам, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО.

В этом контексте обращают на себя внимание новые комплексы артиллерийской разведки – 96Л6, которые российские войска начали применять в зоне СВО. Эти комплексы значительно превосходят стоящие сейчас на вооружении системы «Зоопарк 1». Так, например, новинка позволяет засекать работу ствольной артиллерии и минометов на расстоянии 70 км, а РСЗО на дистанции до 150 км, что почти в пять раз больше, чем у предшественника.

РЛС 96Л6 может обнаружить точку пуска снарядов или реактивных боеприпасов РСЗО с точностью до нескольких метров. Обнаружив её, экипаж РЛС передает координаты позиций противника на пункт управления подразделения, которое отвечает за контрбатарейную борьбу. Затем наносится удар артиллерией, РСЗО или БЛА. Эксперты отмечают, что этот комплекс разведки в разы повысит эффективность контрбатарейной борьбы. Немаловажно и то, что комплекс 96Л6 весьма устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.

Примечательно, что изначально он создавался для работы в составе зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» – у него уже есть устоявшееся название — всевысотный обнаружитель. Один такой комплекс может наблюдать и вести до 100 различных целей.

Эксперты считают, что возможности по обнаружению залпа РСЗО с расстояния 150 км позволит уничтожать РСЗО HIMARS, дальность стрельбы которых достигает 80–90 км. Благодаря дальности обнаружения новый комплекс можно держать как можно дальше от линии боевого соприкосновения, что повышает его живучесть.

В завершение хочется отметить, что рассмотренный комплекс и отечественная РСЗО «Полонез» могут составить эффективнейший разведывательно-ударный комплекс, возможности которого позволят беспрепятственно уничтожать именно американские HIMARS.

Владимир Вуячич