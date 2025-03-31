Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска

По данным Isar Aerospace, целью испытательного полета был сбор как можно большего количества данных и опыта

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Первая немецкая ракета-носитель Spectrum стартапа Isar Aerospace упала вскоре после запуска. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Пуск был осуществлен с территории норвежского космопорта Аннёйа. Окно для попытки вывести ракету на орбиту открылось в 12:30 (13:30 мск). Через несколько секунд после старта ракета упала. По данным Isar Aerospace, целью испытательного полета был сбор как можно большего количества данных и опыта. Считалось, что выход ракеты на орбиту практически невозможен.

Представитель компании подчеркнула, что ранее ни одной компании не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту. Испытательной запуск ракеты из Норвегии должен был стать двойной премьерой: не только первым полетом для Isar Aerospace, но и первым запуском на орбиту ракеты с территории Западной Европы, исключая Великобританию.

Первоначально запуск планировалось осуществить 24 марта, однако он был отменен из-за непогоды.

Spectrum - это двухступенчатая ракета, предназначенная для вывода на орбиту малых и средних спутников. Грузоподъемность составит 1 тонну при выводе груза на низкую околоземную орбиту, 700 кг при запусках на солнечно-геосинхронную орбиту.

Разработкой ракеты занимается стартап Isar Aerospace, основанный семь лет назад выпускниками Мюнхенского технического университета. Стартап смог привлечь финансирование в размере около €400 млн, часть денег были получены также от структур Европейского союза и правительства Германии. В преддверии попытки запуска 24 марта руководство компании отмечало, что гарантий успешного выхода аппарата на орбиту нет, более того, менеджмент допускал разрушение ракеты в результате взрыва, но рассчитывал, что он произойдет во время полета, после чего инженеры Isar Aerospace смогут собрать необходимые данные для модернизации следующих ракет.