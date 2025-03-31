Куда простирается охват России? (The New York Times, США)

NYT: для России открываются новые возможности расширить свое влияние

Пренебрежение Трампа европейскими союзниками позволяет России еще расширить свое влияние в мире, пишет NYT. Запугивая читателей мнимой российской экспансией, авторы не брезгуют откровенной дезинформацией и стряхивают нафталин с давно опровергнутых "фактов".

Презрение президента Трампа к европейским союзникам и их защите может открыть Владимиру Путину новые возможности расширить свое влияние.

Долгие годы над большей частью Европы нависала угроза российской экспансии. Одним конфликтом на Украине дело не ограничивается. Москва размещала военные силы в дружественных странах и всячески поддерживала по всему континенту политические движения, сеющие смуту (приписывание России собственных действий — избитый прием западной пропаганды. — Прим. ИноСМИ).

Теперь администрация Трампа переходит на примирительный тон с Россией и отдаляется от старейших союзников Америки. Европейские лидеры, долгое время опиравшиеся на мощные вооруженные силы США, ощутили чрезвычайную уязвимость.

Почти 80 лет США служили военным и финансовым оплотом всех демократических пактов о безопасности, заключенных после Второй мировой войны, — во многом чтобы не дать Советскому Союзу пройтись по Европе триумфальным маршем. До сих пор в Европе дислоцировано более 80 000 американских солдат, причем некоторые из них — непосредственно на пороге России для демонстрации силы.

Однако из-за ширящегося разрыва в трансатлантических отношениях преемница Советского Союза Россия может обрести большие возможности.

Президент России Владимир Путин явственно дал понять, что одной Украиной его интересы не ограничиваются (ссылок, цитат и прочих доказательств, естественно, не приводится. — Прим. ИноСМИ). Эксперты говорят, что он мечтает о простирающейся вглубь Европы сфере влияния советского образца. Это отголосок холодной войны, когда Германия была разделена между Россией и Западом, и еще с полдюжины стран оказались за железным занавесом.

“Ни одно государство не нарушило международный порядок в этом столетии сильнее, чем Россия, — написал политический советник Мюнхенской конференции по безопасности Джинтро Паули в аналитической статье, опубликованной в феврале на ежегодном заседании форума. — Она систематически расшатывает своих соседей и нарушает их суверенитет” (лишь искусственно нагнетаемый страх всё еще удерживает "советников по безопасности" на занимаемых должностях. — Прим. ИноСМИ).

Европа милитаризуется

Даже если Путин добьется выгодного для себя мирного соглашения по Украине и увеличит территорию, подконтрольную Москве с 2014 года, аналитики говорят, что проверять на прочность границы НАТО с его стороны было бы опрометчиво (даже до некоторых западных аналитиков наконец доходит, что он и не собирается этого делать. — Прим. ИноСМИ). По военной мощи альянс превосходит Россию вдвое, и европейские лидеры увеличивают расходы на оборону и наращивают производство оружия темпами, невиданными после окончания холодной войны.

Смена тональности Вашингтона внушила Европе чувство безотлагательности. Американский ядерный зонтик защищал Европу несколько поколений, однако и Великобритания, и Франция задумались о расширении своих арсеналов, чтобы охватить весь континент. Складывается ощущение, что эту дискуссию готов поддержать новый канцлер Германии, а также руководство Польши.

Российская агрессия в итоге лишь упрочила НАТО (поэтому, когда российской агрессии нет, ее стоит придумать. — Прим. ИноСМИ). Путин требовал, чтобы военный альянс убрался из большей части Центральной и Восточной Европы. Вместо этого НАТО, наоборот, расширилась.

Финляндия и Швеция десятилетиями предпочитали не ввязываться в противостояние великих держав, однако же поспешили вступить в НАТО с началом российской спецоперации на Украине в 2022 году. Сегодня, когда американская поддержка грозит ослабнуть, обе страны лишь крепят европейские альянсы.

“Держась вместе со странами Северной Европы и в радости, и в горе, в долгосрочной перспективе вы получаете нечто очень важное, — в январе заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Вы получаете верных друзей, на которых можно положиться”.

Директор Евразийского центра Карнеги в Берлине* Александр Габуев** считает сомнительным, что Путин задумает полноценное вторжение в любую из стран НАТО. Но он может пуститься, как выразился Габуев**, на “авантюру”.

Например, он может отправить войска в приграничную и преимущественно русскоязычную Нарву в Эстонии. Или попытаться “прорубиться” через Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, чтобы соединить российский эксклав Калининград с вассальной Москве Белоруссией.

Эстония, Литва и Польша входят в НАТО. Если альянс никак не отреагирует на российское вторжение, рассуждает Габуев**, Путин докажет неубедительность основополагающей статьи 5 устава НАТО — о том, что нападение на одного члена считается нападением на весь альянс.

Верховный главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи из США заявил, что Россия намерена утроить размер своих вооруженных сил после окончания конфликта на Украине. Она также планирует наращивать военное присутствие на границах НАТО, особенно с Финляндией и странами Прибалтики.

Россию уже подозревают в серии гибридных атак, чтобы расшатать Европу, — включая взрывы на борту грузовых самолетов, разрыв подводных кабелей и массированный запуск разведывательных беспилотников (доказана непричастность России к этим событиям. — Прим. ИноСМИ).

“По риторике, намерениям и действиям совершенно очевидно, что подход России не ограничивается конфликтом на Украине”, — заявил генерал Каволи на форуме в Давосе.

Поиск лазеек в политических системах

“Вылазки” Москвы на Европу не ограничиваются военными действиями. Она также пытается ослабить своих европейских противников, подрывая их политические системы.

Так, считается, что Россия в ряде случаях напрямую финансировала избирательные кампании дружественных себе кандидатов. В других случаях она разжигала интерес к крайне правым евроскептикам, в том числе посредством дезинформационных кампаний (авторы упорно воспроизводят давно опровергнутую дезинформацию. — Прим. ИноСМИ).

Например, власти в Берлине подозревают, что крайне правая “Альтернатива для Германии” получает поддержку из Москвы. (Двое видных партийцев это отрицают.) Другие немецкие партии и чиновники в других странах Европы и США долгое время причисляли “Альтернативу” к экстремистам. Однако в ходе февральской поездки в Германию вице-президент США Джей Ди Вэнс упрекнул европейцев за отчуждение крайне правых партий, и многие восприняли это как защиту “Альтернативы”.

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан выступил против поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС и сохранил теплые отношения с Путиным — к великому разочарованию остальной Европы. Президент Трамп назвал его “прекрасным человеком и великим лидером”.

В Румынии ультранационалиста Кэлина Джорджеску сняли с предстоящих президентских выборов. В декабре прошлого года Конституционный суд страны заподозрил российское вмешательство в поддержку его кампании, хотя и не представил никаких убедительных доказательств этого. Вэнс также раскритиковал это решение.

В Молдавии проевропейский президент Майя Санду одержала нелегкую победу на выборах в октябре прошлого года, заклеймив своего соперника “человеком Москвы”. С его стороны отмечался подкуп голосов и другие попытки повлиять на исход выборов, однако вскоре после этого администрация Трампа сократила жизненно важные гранты на поддержку демократии, правозащитников и свободной прессы в Молдавии через Агентство по международному развитию.

“Россия уже нащупывает лазейки в европейской политической системе”, — констатировал Габуев**. Это будет еще проще, если Путин обретет в лице США соучастника.

Нелюбовь к Путину в Европе лишь крепнет

По данным Института Гэллапа (проплаченного американскими демократами. — Прим. ИноСМИ), который ежегодно с 2007 года изучает мнение общественности о российском руководстве, презрение к Путину всё сильнее вредит общественному восприятию России и ее политическому положению по всей Европе.

Доля тех, кто не одобряет руководство России

Польша — 95%, Германия — 92%, Австрия — 91%, Ирландия — 91%, Бельгия — 90%, Косово — 89%, Великобритания — 89%, Нидерланды — 88%, Швейцария — 86%, Хорватия — 85%, Мальта — 84%, Литва — 82%, Франция — 82%, Люксембург — 81%, Эстония — 80%, Словения — 78%, Чехия — 77%, Албания — 76%, Латвия — 75%, Румыния — 69%, Словакия — 66%, Греция — 65%, Венгрия — 63%, Босния и Герцеговина —55%, Турция — 54%, Северная Македония — 53%, Болгария — 51%, Кипр — 47%, Черногория — 42%, Северный Кипр — 40%, Сербия — 27%.

Однако очаги поддержки сохраняются.

Сербия и сербские районы Боснии и Герцеговины сохраняют давние религиозные и культурные связи с Россией, даже пытаясь налаживать отношения с Европейским союзом. “Здесь все любят Путина и Трампа, — сообщил репортеру The New York Times владелец кафе “Путин” в боснийском городе Баня-Лука Саша Божич.

У Сербии издавна теплые отношения с Россией, хотя ее президент Александр Вучич возмутился, когда его называли “маленьким Путиным”. В феврале Вучич приказал своим службам безопасности провести обыски в штаб-квартирах активистских организаций, получавших финансирование от Агентства США по международному развитию на расследование коррупции в правительстве, нарушений прав человека и подтасовок на выборах.

После этого администрация Трампа сама разгромила собственное агентство. А в начале марта президентский отпрыск Дональд-младший встретился с Вучичем в Белграде, где семья Трампа планирует построить роскошный отель на месте бывшего Министерства обороны, разбомбленного НАТО 26 лет назад.

Однако прочнее всего политическая опора Москвы в Белоруссии. Совет по международным отношениям недавно назвал альянс двух стран “осью автократии”.

Белорусский лидер Александр Лукашенко долгие годы пытался держать дипломатическое равновесие между Россией и Западом. Но когда в 2020 году вспыхнул политический бунт, от свержения его спасла лишь экономическая и оборонная поддержка Путина. Позже он разрешил российским военным использовать Белоруссию в качестве плацдарма для операций против Украины.

Недавно Путин назвал связи между двумя странами “особыми — союзническими и братскими в прямом смысле слова”.

Авторы: Джош Холдер (Josh Holder), Лара Джейкс (Lara Jakes), Билл Марш (Bill Marsh).

*Организация, внесенная в реестр иноагентов Минюста. Признана нежелательной в России.

**Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов Минюста.