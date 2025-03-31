Опубликовано видео посещения Путиным подлодки "Архангельск"

Зарубин показал новые кадры посещения Путиным атомной подлодки "Архангельск"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новые кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным атомного подводного крейсера “Архангельск” были опубликованы тележурналистом программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павлом Зарубиным в его телеграм-канале.

На новых кадрах видно, как президент спустился на подлодку по нескольким вертикальным лестницам длиной пять и три метра. Глава государства пробыл на борту около часа, а затем поднялся по лестницам обратно. На улице шел дождь.

В кадр также попал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который, поднимаясь наружу, отказался от помощи со словами: “Настоящие подводники выходят сами”. Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев после посещения подлодки пошутил, что нужно искупаться.

“Это сложно, сложная работа”, - прокомментировал Песков.

Путин 27 марта в Мурманске посетил подводный крейсер “Архангельск” президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом.