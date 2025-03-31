ВМС США вооружают дронами-перехватчиками эсминцы из эскорта авианосца

Источник изображения: topwar.ru
После развёртывания странами НАТО корабельных группировок в Красном море, хуситы постоянно пытаются нанести удары по вымпелам альянса, используя крылатые и баллистические ракеты, БПЛА (в том числе большой дальности) и надводные дроны. Как заявляют повстанцы, их атаки неоднократно оказывались успешными.
В текущем году ВМС США планируют отправить в этот регион новейший авианосец USS Gerald R. Ford. В его экспортную группу войдут эсминцы класса Arleigh Burke, вооружённые перехватчиками дронов Coyote от компании Raytheon и Roadrunner-M от Anduril.
- говорится в издании The War Zone.
Версия Coyote для борьбы с БПЛА, известная как Coyote Block 2, и Roadrunner-M представляют собой реактивные дроны-перехватчики. Roadrunner-M имеет возможность возвращаться к точке запуска для дозаправки и повторного использования. Оба беспилотника до включения бортовых систем наведения получают целеуказание от сторонних средств.
- пояснили в ВМС.
В январе на флоте заявили, что за прошедшие 15 месяцев корабли, действовавшие в Красном море и его окрестностях, выпустили 120 ЗУР SM-2 (цена каждой – около $2,5 млн), 80 ЗУР SM-6 (примерно $4,27 млн) и в общей сложности 20 ЗУР ESSM ($1,5 млн) и SM-3 (от $12,5 до 28,7 млн в зависимости от варианта). Про применение ЗУР RIM-116, которыми также вооружены эсминцы Arleigh Burke, не указывалось, но и их цена является довольно высокой (чуть меньше $1 млн).
Для сравнения: стоимость одного Coyote Block 2 составляет около $100 тыс., а Roadrunner-M – несколько сотен тысяч долларов. Помимо того, что это гораздо более экономичный вариант перехвата, данные беспилотники обеспечат эсминцам более весомый боезапас.
- указывается в издании.