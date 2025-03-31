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Военное обозрение

ВМС США вооружают дронами-перехватчиками эсминцы из эскорта авианосца

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Источник изображения: topwar.ru

После развёртывания странами НАТО корабельных группировок в Красном море, хуситы постоянно пытаются нанести удары по вымпелам альянса, используя крылатые и баллистические ракеты, БПЛА (в том числе большой дальности) и надводные дроны. Как заявляют повстанцы, их атаки неоднократно оказывались успешными.

В текущем году ВМС США планируют отправить в этот регион новейший авианосец USS Gerald R. Ford. В его экспортную группу войдут эсминцы класса Arleigh Burke, вооружённые перехватчиками дронов Coyote от компании Raytheon и Roadrunner-M от Anduril.

Coyote Block 2

Это стало ответом, по крайней мере частичным, на уроки, извлечённые из операций США против хуситов в Красном море и вокруг него

- говорится в издании The War Zone.

Версия Coyote для борьбы с БПЛА, известная как Coyote Block 2, и Roadrunner-M представляют собой реактивные дроны-перехватчики. Roadrunner-M имеет возможность возвращаться к точке запуска для дозаправки и повторного использования. Оба беспилотника до включения бортовых систем наведения получают целеуказание от сторонних средств.

Coyote и Roadrunner являются частью попытки сократить издержки, предоставить нашим командирам больше возможностей для отражения угрозы и, в конечном итоге, повысить эффективность защиты корабля

- пояснили в ВМС.

Roadrunner-M

В январе на флоте заявили, что за прошедшие 15 месяцев корабли, действовавшие в Красном море и его окрестностях, выпустили 120 ЗУР SM-2 (цена каждой – около $2,5 млн), 80 ЗУР SM-6 (примерно $4,27 млн) и в общей сложности 20 ЗУР ESSM ($1,5 млн) и SM-3 (от $12,5 до 28,7 млн в зависимости от варианта). Про применение ЗУР RIM-116, которыми также вооружены эсминцы Arleigh Burke, не указывалось, но и их цена является довольно высокой (чуть меньше $1 млн).

Для сравнения: стоимость одного Coyote Block 2 составляет около $100 тыс., а Roadrunner-M – несколько сотен тысяч долларов. Помимо того, что это гораздо более экономичный вариант перехвата, данные беспилотники обеспечат эсминцам более весомый боезапас.

Тот факт, что ВМС добавили их только на несколько эсминцев, говорит о том, что США по-прежнему отстают в борьбе с угрозой со стороны беспилотников

- указывается в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
SM-2
sm-3
SM-6
Компании
Raytheon
Проекты
Gerald R. Ford
NATO
Авианосец
БПЛА
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