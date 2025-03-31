Индия представила истребитель Су-30МКИ в тяжеловооруженной версии

Источник изображения: topwar.ru

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO, примерный аналог «Ростеха») опубликовала изображение, на котором запечатлён истребитель Су-30 МКИ, вооружённый 4 ракетами класса «воздух-поверхность» RudraM-III – до две на каждой консоли крыла.

Плакат взбудоражил индийское оборонное сообщество, так как основной боевой самолёт ВВС страны представлен в грозной конфигурации «режим тяжёлого удара»

- говорится в издании IDRW.

RudraM-III входит в семейство ракет класса «воздух-поверхность» Rudram, созданных для подавления ПВО неприятеля и для нанесения ударов по наземным целям. В отличие от RudraM-I и RudraM-II (противорадиолокационные, с дистанцией полёта соответственно 200 и 300 км), RudraM-III разрабатывается DRDO с увеличенной до 550-600 км дальностью действия и более мощной боеголовкой весом 200 кг.

Источник изображения: topwar.ru

Оснащенная передовыми системами наведения, включая ИНС, GPS и ИК-ГСН с визуализацией (IIR) для повышения точности на конечном участке пути, RudraM-III будет иметь высокую манёвренность за счёт 18 стабилизаторов (8 в средней части корпуса и 8 в хвосте). Как ожидается, такая конструкция в сочетании с двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем обеспечит гиперзвуковые скорости (оценочно 5 Махов и более) и полубаллистическую траекторию, что, как считает разработчик, сделает её неуловимой для ПВО противника.

Она будет выполнять двойную функцию, являясь как противорадиолокационной, так и ударной, будучи снаряжённой боеголовкой Penetration-Cum-Blast (PCB) для уничтожения укреплённых сооружений и критически важной инфраструктуры.

Су-30МКИ, оснащённый сразу 4 ракетами RudraM-III, превратится в платформу для нанесения мощного дальнобойного залпового удара сразу по нескольким целям противника

- указывается в издании.

По словам автора, самолёт в тяжеловооруженной конфигурации сможет эффективно разрушать оборону неприятеля, прикрытого эшелонированной ПВО.