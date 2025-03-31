Имитация ядерного налёта: Франция провела операцию «Покер»

25 марта ВВС Франции провели первую в 2025 году операцию «Покер».
- говорится в издании Air&Cosmos.
Как отмечается, в ней принимают участие все необходимые типы ЛА – истребители Rafale B с муляжами ракет ASMP-A (могут нести специальную БЧ), самолёты сопровождения Rafale и Mirage, топливозаправщики, прочая воздушная техника – и комплексы наземного прикрытия, в частности, батарея ЗРК SAMP/T.
Операция «Покер» обычно проходит в четыре этапа. На первом истребители Rafale и Mirage, топливозаправщики A330 MRTT Phénix, а иногда и самолёты ДРЛО E-3F Sentry, взлетают с нескольких авиабаз, направляясь в сторону Бретани, района перегруппировки. Затем танкеры начинают кружить, создавая своего рода «гоночную трассу», где ЛА могут дозаправиться. После этого начинается фаза, имитирующая дальний рейд – полёт на большой высоте над Бискайским заливом, Пиренеями и Лионским заливом.
Далее следует фаза проникновения в воздушное пространство противника, охраняемого боевыми самолётами французских ВВС и ЗРК SAMP/T, которые играют роль сил неприятеля и должны не допустить Rafale B, идущего на очень малой высоте и с высокой скоростью, к точке сброса муляжа ракеты с ЯБЧ.
В ходе проведения операции действует правило о привлечении исключительно французских сил и средств. Однако в последние годы оно начало нарушаться, что может свидетельствовать о структурных проблемах у сил ядерного сдерживания.
Как указывается, в 2021 году к участию в операции «Покер» был привлечён топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС США, прибывший из Британии, в 2022 году – самолёт аналогичного типа KC-767 ВВС Италии, прилетевший с родной авиабазы. Никакого официального подтверждения их присутствия не было, но их зафиксировали местные энтузиасты.
- поясняется в издании.