Имитация ядерного налёта: Франция провела операцию «Покер»

Rafale B с ракетой ASMP (на переднем плане) Rafale B с ракетой ASMP (на переднем плане)

25 марта ВВС Франции провели первую в 2025 году операцию «Покер».

Она направлена на имитацию полноценного ядерного налёта в мельчайших деталях

- говорится в издании Air&Cosmos.

Как отмечается, в ней принимают участие все необходимые типы ЛА – истребители Rafale B с муляжами ракет ASMP-A (могут нести специальную БЧ), самолёты сопровождения Rafale и Mirage, топливозаправщики, прочая воздушная техника – и комплексы наземного прикрытия, в частности, батарея ЗРК SAMP/T.

Операция «Покер» обычно проходит в четыре этапа. На первом истребители Rafale и Mirage, топливозаправщики A330 MRTT Phénix, а иногда и самолёты ДРЛО E-3F Sentry, взлетают с нескольких авиабаз, направляясь в сторону Бретани, района перегруппировки. Затем танкеры начинают кружить, создавая своего рода «гоночную трассу», где ЛА могут дозаправиться. После этого начинается фаза, имитирующая дальний рейд – полёт на большой высоте над Бискайским заливом, Пиренеями и Лионским заливом.

Далее следует фаза проникновения в воздушное пространство противника, охраняемого боевыми самолётами французских ВВС и ЗРК SAMP/T, которые играют роль сил неприятеля и должны не допустить Rafale B, идущего на очень малой высоте и с высокой скоростью, к точке сброса муляжа ракеты с ЯБЧ.

В ходе проведения операции действует правило о привлечении исключительно французских сил и средств. Однако в последние годы оно начало нарушаться, что может свидетельствовать о структурных проблемах у сил ядерного сдерживания.

Как указывается, в 2021 году к участию в операции «Покер» был привлечён топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС США, прибывший из Британии, в 2022 году – самолёт аналогичного типа KC-767 ВВС Италии, прилетевший с родной авиабазы. Никакого официального подтверждения их присутствия не было, но их зафиксировали местные энтузиасты.

Эти случаи могут поставить под сомнение центральный пункт ядерного сдерживания страны, который требует, чтобы применение стратегического оружия не зависело от иностранных государств

- поясняется в издании.