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Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

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Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters
Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters.

WSJ: Маск хочет перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

Бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, предприниматель хочет назначить преданных людей, которые будут помогать ему. «Ресурсы НАСА будут перераспределены в пользу миссии по отправке людей на Марс», — отметил источник.

Кроме того, газета пишет, что Маск пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов. Он убеждал его, что реализация проекта увековечит его имя в истории.

Ранее стало известно, что НАСА задерживает и не запускает миссию Mars Sample Return (MSR), предполагающую доставку образцов грунта с поверхности Марса на Землю, из-за отсутствия подходящих для этого ракетных двигателей.

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