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Военное обозрение

Пресса: Румыния для усиления флота выбрала турецкий патрульный корабль Hisar

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Источник изображения: topwar.ru

Источники в румынской администрации и оборонке утверждают, что Бухарест в рамках реализации программы усиления флота выбрал патрульный корабль турецкого класса Hisar.

Об этом говорится в издании Defense Romania, указывая, что власти страны считают оснащение ВМС страны «новым лёгким корветом приобретением весомого актива, который окажет значительное влияние на существующий флот».

При этом ранее, в конце прошлого года, командование ВМС заявляло, что приоритетной является закупка 2 подержанных патрульных кораблей и 3 новых фрегатов. Теперь же речь идёт о новом Hisar.

Как отмечается в прессе, на данный момент неясно, каково будет участие в проекте местной верфи (принадлежит голландской компании Damen), которая активно строит суда и корабли, в том числе для стран-членов НАТО (хотя их оснащение вооружением и прочим оборудованием осуществляется на других, зарубежных мощностях).

Корабли класса Hisar имеют длину 99,56 м, осадку 3,77 м и водоизмещение 2300 тонн. Могут развивать максимальную скорость 24 узла и осуществлять длительные патрулирования при 12 узлах. Оснащены 3D-поисковым радаром, РЛС управления огнем, навигационной системой TACAN, бортовым сонаром и системами РЭБ. Вооружение представлено 76-мм пушкой, двумя 12,7-мм пулемётами, имеется возможность оснащения противокорабельными ракетами Atmaca.

Ранее французский концерн Naval Group, выигравший тендер на строительство многоцелевого корвета, планировал изготавливать корабли на верфи Констанца в Румынии. Однако проект был отменен из-за разногласий между компанией и верфью.

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Страны
Румыния
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NATO
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