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Известия.ru

Боевая фантазия: как поляки на учениях сражаются с «российской угрозой»

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Тренировки военнослужащих проходили с учетом вооружения ВС РФ и тактики действий в зоне СВО

В Польше завершились учения «Мудрый кот – 2025». По сценарию польские военнослужащие сначала действовали в обороне, а затем провели контрнаступление на российские и белорусские территории. Проводились боевые тренировки с учетом вооружения ВС РФ и тактики наших действий в зоне СВО.

Польские учения в 2025 году

Целью польских учений Rozsadny Żbik 2025 («Мудрый кот – 2025»), закончившихся 30 марта, было отточить навыки обороны своей границы в случае наступления ВС РФ и Белоруссии. Особое внимание польское командование уделило оценке готовности оборонительных укреплений польских войск на рубеже Фромборк – Бранево – Бемовизна – Пакосзе.

Фото: TASS/EPA/ARTUR RESZKO

Источник изображения: iz.ru

По сценарию польские военнослужащие сначала ведут оборону, а затем переходят в контрнаступление. В маневрах участвовало около тысячи военнослужащих и 100 единиц военной техники. Проходили боевые тренировки с учетом возможностей российского вооружения и тактики действий в зоне СВО. Начались учения 19 марта.

— Мы соседи Российской Федерации и ее союзницы Беларуси, поэтому у нас нет буфера между нами и ими, и у нас есть лишь ограниченное время на подготовку и ответные действия, — заявил в интервью Politico начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула.

Кроме того, в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание программы подготовки военнослужащих и резервистов к возможным боевым действиям.

— К концу года мы хотим подготовить модель, при которой каждый взрослый мужчина будет готов к войне, и чтобы этот резерв был достаточен для отражения возможных угроз, — сказал он в ходе своего выступления в парламенте.

Фото: TASS/EPA/Darek Delmanowicz

Источник изображения: iz.ru

Как уточнил Кукула, целью программы является повышение численности и качества армии.

Ранее глава Бюро национальной безопасности страны Дариуш Луковский заявил, что в случае войны Польше хватит боеприпасов на одну-две недели. А для того чтобы накопить необходимый запас для длительного ведения боевых действий, Варшаве нужно 2–3 года. По его словам, запасы Польши истощаются из-за поставок оружия Украине.

Отношение Польши к России

Надо быть всегда серьезным, когда у вас рядом за границей противник готовится к войне, рассказал «Известиям» вице-адмирал, экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

— У нас говорят так: «Если война закончилась, готовься к очередной», — пояснил он. — Я военный человек, и на Балтийском флоте, где я служил и служу, мы серьезно готовимся ко всем возможным опасностям, но нападать мы не хотим. У России нет каких-либо претензий к Польше. А вот у нее, как мы знаем, Кёнигсберг чуть ли не ее древний город. Мы, конечно, такого не признаем.

Кёнигсбергский кафедральный собор в Калининграде

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Сценарий этих учений уже традиционен для маневров, которые проводит Германия, Польша, Прибалтика, Финляндия, Швеция. Они все отражают русские десанты и потом переходят в наступление. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Тысяча человек — это бригадные тактические учения, два батальона, — объяснил он. — Литву и Польшу сейчас больше всего волнует Сувалкский коридор. Это отросток, который соединяет Белоруссию и Калининградскую область. Вот они и считают, что если мы пойдем, тем более если Белоруссия нападет, то этот коридор будет захвачен. А тогда будет Литве плохо. Поляки значительно увеличили военный бюджет, в частности начали закупать современные танки в Южной Корее, которые являются одними из лучших в мире. Планируют в скором времени увеличить свое войско. И вот решили провести учения с такой легендой. Хотя им никто не угрожает, они это сами выдумали и в который раз. Но надо учитывать историю — каждый раз, когда у них были претензии к России, они оказывались в очень плохой ситуации и были биты. Но если они этого не поняли до сих пор, то это их проблемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Источник изображения: iz.ru

Российские и белорусские военные будут наблюдать за ситуацией в регионе, тем более что угроза для Белоруссии не уходит с повестки дня, особенно западной ее части, уточнил эксперт.

Маневры НАТО у испанских берегов

Раннее «Известия» писали, что 24 марта начались учения НАТО Dynamic mariner/FLOTEX 25 в Кадисском заливе и в районе Андалусского побережья Испании. Всего в учениях принимает участие около 4 тыс. военных, 30 кораблей, две подводные лодки, десантные подразделения и самолеты из девяти стран: Германии, Хорватии, Испании, США, Франции, Греции, Италии, Португалии и Турции.

На сайте ВМС Испании маневры Dynamic mariner/ FLOTEX 25 названы самыми важными за последние годы на национальном и союзническом уровне. Основная цель учения — проверка боеготовности, повышение уровня совместимости Военно-морских сил (ВМС) стран — членов НАТО и сертификация штаба ВМС Испании как морского компонента Сил реагирования НАТО (ARF) на период с июля 2025 года по июль 2026-го.

Фото: TASS/EPA/OLIVIER MATTHYS

Источник изображения: iz.ru

В ходе учений участники проверят свои возможности в управлении силами на удалении, десантных операциях, противолодочной обороне, киберобороне, применении беспилотных и разведывательных систем НАТО и национальных разработок.


Юлия Леонова

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