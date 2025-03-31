Танковый защитный комплекс "Арена-М" сбивает дроны-камикадзе и "Джавелины"

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Российский комплекс активной защиты "Арена-М" способен уничтожать не только атакующие боеприпасы, подлетающие к танку горизонтально, но и те, что бьют сверху под углом.

Уникальные видеокадры, снятые на испытательном полигоне, включены в ролик, опубликованный в официальном англоязычном телеграм-канале АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех). Это видео посвящено участию российской оборонной промышленности в проводимой в Бразилии Международной выставке оборонных и авиационных технологий LAAD 2025, которая состоится с 1 по 4 апреля в Рио-де-Жанейро.

Именно в таком режиме бронетехнику сейчас пытаются поражать различные типы дронов-камикадзе, а также зарубежные противотанковые ракеты, таких комплексов, как американские FGM-148 Javelin, израильский Spike NLOS.

Недавно в российских СМИ были опубликованы фото и видеоматериалы с оборудованными КАЗ основными боевыми танками Т-90М и Т-72Б3М. Причем, судя по изображению, размещенному в телеграм-канале "Уголок Ситха", последние уже находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Несомненно, освоение в производстве "Арены-М" является большим достижением отечественных конструктором и инженеров. С этим успехом можно поздравить наших танкистов, которым эта новинка обязательно пригодится.

Изображение: телеграм-канал АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)