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Военное обозрение

Украина планирует сформировать собственные космические войска

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине могут появиться свои космические войска. По словам замглавы украинского Минобороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, при ведомстве уже создано управление космической политики, которое должно объединить государственные и частные компании, а также оставшихся в этой стране крайне немногочисленных ученых космической отрасли.

В рамках своей военно-космической программы к 2030 году Украина планирует обзавестись сетью национальных спутников для оборонных целей, а также создать собственную систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

В ходе своего выступления на форуме Space For Ukraine Черногоренко отметила, что на Украине действует закон о космической деятельности, в рамках которого оборонному ведомству позволяется формировать политику в сфере военного космоса. При этом предполагается, что украинская военно-космическая программа будет включать в себя закупку инновационных решений у инженеров, а также создание космических войск. Таким образом, украинское Минобороны рассчитывает стать основным заказчиком космического оборудования, а также других связанных с космосом продуктов и услуг.

В 2021 году правительство Украины одобрило концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы. В рамках проекта, помимо прочего, предусматривалось создание до двух тысяч рабочих мест в космической отрасли и, как это ни абсурдно звучит, рост украинского научно-технического потенциала в этой сфере.

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Украина
Черногория
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СККП
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