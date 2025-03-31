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ТАСС

ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности

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© Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что дальность применения этих дронов составляет 40 км

ЛУГАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 км практически по всей линии фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Информация по новым FPV-дронам, которые используются ВСУ. Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения. Также внутри FPV-дронов встроен заряд пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов", - сообщил Киселев.

По его словам, применение нового типа дронов отмечается на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях, а также в Белгородской и Курской областях.

"Необходимо предупредить, что дроны нельзя ни в коем случае поднимать и переносить в укрытие. Если сбили, уничтожить, расстрелять на месте и уйти, не поднимая", - отметил эксперт. 

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Украина
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