В преддверии Дня образования Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга 29 марта поздравил коллектив со 125-летием учебного заведения.

Генерал-полковник Булыга передал слова поздравления от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова и членов коллегии Минобороны России, пожелал офицерскому, преподавательскому составу и курсантам академии настойчивости, профессиональных успехов и достойного служения стране.

«Ваш труд, преданность делу и стремление к совершенству делают академию уникальной и уважаемой в военном сообществе. Желаю вам дальнейших успехов в обучении и воспитании новых поколений офицеров. Пусть впереди будет много новых свершений и достижений», — сказал он.

Заместитель главы российского военного ведомства вручил Военной академии вымпел министра обороны Российской Федерации за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, а также государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим и преподавателям.

Советник президента РФ Игорь Левитин передал поздравление от верховного главнокомандующего ВС РФ, в котором Владимир Путин отметил заслуги выпускников академии и высокий уровень подготовки специалистов материально-технического обеспечения, а также большой вклад в проведение специальной военной операции.

Ранее, 22 марта, движение «Зов народа» предложило наградить 10-летнего жителя Курской области Сергея Щеглова, который, рискуя жизнью, вел скрытую борьбу с украинскими формированиями, фиксируя их зверства и передавая ценнейшие сведения российским войскам, медалью «За мужество». По словам председателя движения, поступок Щеглова можно считать символом несокрушимости русского духа, даже в самом юном его проявлении.