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Военное обозрение

«Дефицит в средствах непрямого огня»: армия США испытывает самоходный миномёт AMPV NEMO

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США проводит испытания новейшей американской гусеничной бронемашины AMPV (разработанной на базе шасси Bradley для замены БТР M113), оснащенной башней со 120-мм миномётом NEMO от финской компании Patria. Служба испытаний DOT&E тем самым пытается убедить командование в необходимости приобретения этой системы.

Самоходный миномёт позволит решить проблему нехватки средств непрямого огня в современных механизированных формированиях

- полагают армейские специалисты.

В отличие от традиционных самоходных дульнозарядных миномётов, которые требуют ручного управления и участия членов экипажа, полностью защищенный, полуавтоматический казнозарядный NEMO размещен в башне, что позволяет солдатам (командир и два оператора) управлять комплексом изнутри машины.

Темп огня, который может вестись на ходу (что встречается редко), составляет 6-10 выстрелов в минуту. Орудие имеет угол поворота на 360° и диапазон углов возвышения от -3 до +85°, что позволяет вести как прямой огонь по целям на близком расстоянии, так и под большим углом. NEMO также способен одномоментно поражать несколько целей и одновременно выпускать несколько снарядов по одному объекту.

Армия США сначала тестировала NEMO на зарубежной платформе. Тогда испытания подтвердили, что система соответствует эксплуатационным стандартам, что в итоге привело к её интеграции в платформу AMPV.

Боевые возможности изделия способствуют устранению критического дефицита в арсенале средств огневой поддержки с закрытых позиций

- отмечают военные специалисты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Компании
Patria
Проекты
AMPV
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