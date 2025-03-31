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ТАСС

Сийярто счел неуместными предложения о миротворцах на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что для этого нет никаких условий

БУДАПЕШТ, 29 марта. /ТАСС/. Предложения стран Евросоюза о направлении миротворцев на Украину абсолютно неуместны и преждевременны, поскольку для этого пока нет никаких условий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя процесс урегулирования украинского конфликта.

"Все эти европейские идеи, которые выдвигаются в настоящий момент, совершенно неуместны, потому что вопрос поддержания мира может быть актуальным только тогда, когда будет мир. Говорить о поддержании мира во время войны довольно глупо. Так что неясно, будут ли там вообще миротворцы, когда и как. Для этого нет минимальных условий. Поэтому я думаю, что постоянные разговоры о миротворцах просто свидетельствуют о стремлении европейцев как-то заявить о себе и это не имеет отношения к реальному положению дел", - сказал глава МИД в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

"Возможно, когда-нибудь это произойдет, но временные рамки этого пока не видны. Так что пока это не актуально. Сейчас нам нужно заключить мир, договориться об условиях прекращения огня", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о позиции лидеров ЕС, он заявил, что они по-прежнему пытаются оказывать военную помощь Украине и намерены предпринять "последний, хотя и безнадежный рывок в сторону войны". По мнению Сийярто, это объясняется двумя причинами. Во-первых, Брюссель не хочет нести ответственность за свою "провальную политику", которой он придерживался последние три года, а во-вторых, боится отвечать на неудобные вопросы об огромных средствах, которые были впустую затрачены на Украину.

"Если война закончится, то на повестке дня встанут фундаментальные вопросы о том, что случилось с деньгами. Что стало причиной того, что сотни миллиардов евро поступили на Украину, но ситуация на поле боя изменилась не в лучшую сторону? Где деньги, где оружие, сколько его осталось? Оно все еще на Украине или где-то еще? Думаю, что многим европейским политическим лидерам будет крайне неприятно отвечать на эти вопросы, поэтому они стараются как можно больше оттянуть этот момент", - считает Сийярто.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях. 

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