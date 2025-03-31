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ТАСС

Что известно об ударах ВСУ по энергообъектам РФ

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© Anadolu via Reuters Connect
© Anadolu via Reuters Connect.
Источник изображения: © Anadolu via Reuters Connect

Киев продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации. Несмотря на заявления Владимира Зеленского, ВСУ лишь нарастили количество ударов.

Накануне ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской области пять раз.

ТАСС собрал основное из заявления Минобороны России.

Ситуация в Белгородской области

  • 28 марта около 05:30 мск в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар - Белый Колодезь.
  • В 10:34 мск зафиксирована атака украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ Красная Яруга, в результате которой значительно поврежден трансформатор.
  • В 13:45 мск в результате атаки беспилотника и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала с прекращением электроснабжения потребителей.
  • В 17:03 мск в результате удара БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1,1 тыс. бытовых потребителей в Грайворонском районе.
  • В 18:07 мск из-за атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка - Красная Яруга с последующим прекращением электроснабжения более 8 тыс. бытовых потребителей в Борисовском районе.

Ситуация в Курской области

  • Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10:20 мск по газоизмерительной станции "Суджа" был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание.
  • ГИС "Суджа" как энергообъект фактически уничтожен.

 

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