Что известно об ударах ВСУ по энергообъектам РФ

Киев продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации. Несмотря на заявления Владимира Зеленского, ВСУ лишь нарастили количество ударов.

Накануне ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской области пять раз.

ТАСС собрал основное из заявления Минобороны России.

Ситуация в Белгородской области

28 марта около 05:30 мск в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар - Белый Колодезь.

В 10:34 мск зафиксирована атака украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ Красная Яруга, в результате которой значительно поврежден трансформатор.

В 13:45 мск в результате атаки беспилотника и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала с прекращением электроснабжения потребителей.

В 17:03 мск в результате удара БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1,1 тыс. бытовых потребителей в Грайворонском районе.

В 18:07 мск из-за атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка - Красная Яруга с последующим прекращением электроснабжения более 8 тыс. бытовых потребителей в Борисовском районе.

Ситуация в Курской области