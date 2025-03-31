Угроза фронтовым РЭБ: на Украине ведутся испытания FPV-дронов, оснащённых приёмниками радиочастотного излучения

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По информации ряда источников, украинская армия проводит испытания FPV-дронов с интегрированным приемником сигналов, способных обнаруживать излучение от систем радиоэлектронной борьбы, после чего поражать устройства. Как утверждают разработчики, система фиксирует источники излучения в 12 частотных диапазонах, по мощности сигнала оценивает расстояние до них и направление на излучатель.

Полученная информация в режиме реального времени через полетный контроллер передается оператору, что позволяет обнаруживать окопные системы РЭБ, которые блокируют работу FPV-дронов. Кроме того, беспилотники, оснащенные этой технологией, сохраняют возможность нести боевую часть, благодаря чему способны атаковать обнаруженную установку сразу же после выявления ее местоположения. Таким образом, коптер не просто преодолевает радиоэлектронное подавление, но и получает возможность целенаправленного поиска источников его излучения.

Дополнительно такие дроны можно оснащать оптоволоконными технологиями, которые делают их неуязвимыми к воздействию радиоэлектронных помех. Предполагается, что это может позволить «пробивать» коридоры в обороне, таким образом обеспечивая эффективное применение других FPV-дронов. После локализации и нейтрализации «радиоэлектронных куполов» открывается возможность массового применения ударных дронов по оставшимся целям.