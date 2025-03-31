Войти
Военное обозрение

Угроза фронтовым РЭБ: на Украине ведутся испытания FPV-дронов, оснащённых приёмниками радиочастотного излучения

428
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, украинская армия проводит испытания FPV-дронов с интегрированным приемником сигналов, способных обнаруживать излучение от систем радиоэлектронной борьбы, после чего поражать устройства. Как утверждают разработчики, система фиксирует источники излучения в 12 частотных диапазонах, по мощности сигнала оценивает расстояние до них и направление на излучатель.

Полученная информация в режиме реального времени через полетный контроллер передается оператору, что позволяет обнаруживать окопные системы РЭБ, которые блокируют работу FPV-дронов. Кроме того, беспилотники, оснащенные этой технологией, сохраняют возможность нести боевую часть, благодаря чему способны атаковать обнаруженную установку сразу же после выявления ее местоположения. Таким образом, коптер не просто преодолевает радиоэлектронное подавление, но и получает возможность целенаправленного поиска источников его излучения.

Дополнительно такие дроны можно оснащать оптоволоконными технологиями, которые делают их неуязвимыми к воздействию радиоэлектронных помех. Предполагается, что это может позволить «пробивать» коридоры в обороне, таким образом обеспечивая эффективное применение других FPV-дронов. После локализации и нейтрализации «радиоэлектронных куполов» открывается возможность массового применения ударных дронов по оставшимся целям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков