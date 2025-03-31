Сийярто считает главными договоренности РФ и США для урегулирования на Украине

Евросоюз, лидеры которого по-прежнему выступают за продолжение конфликта на Украине, также будут вынуждены принять эти договоренности, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 марта. /ТАСС/. Договоренности между РФ и США станут решающими при урегулировании конфликта на Украине и будут приняты всеми другими заинтересованными сторонами, включая Киев. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя российско-американские переговоры в Саудовской Аравии, а также свои недавние поездки в Москву и Вашингтон.

Он отметил, что Соединенные Штаты параллельно ведут переговоры с Россией и Украиной, однако главную роль должны сыграть именно соглашения между двумя великими державами. "Формально мы говорим об американо-российском соглашении, но очевидно, что американцы постоянно ведут переговоры с украинцами, которые так или иначе являются частью всего переговорного процесса, и все остальные примут это, потому что никто не будет в силах пойти против российско-американского соглашения", - сказал глава МИД в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

Сийярто считает, что Евросоюз, лидеры которого по-прежнему выступают за продолжение конфликта на Украине, также будут вынуждены принять эти договоренности. Пока же Брюссель отлучен от переговоров по Украине, которые ведут Россия и США. "Европейские политики не могут сесть за стол переговоров, потому что они выступают за войну, а переговоры ведутся о мире. Очевидно, что те, кто хочет мира и ведет переговоры о мире, не хотят видеть за столом переговоров сторонников войны", - подчеркнул венгерский министр.